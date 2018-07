Den jamaicanske hurtigløber Usain Bolt skal til prøvetræning med den australske fodboldklub Central Coast Mariners.

Det skriver klubben på sin hjemmeside og bekræfter, at den er i forhandlinger om en eventuel kontrakt med den ottedobbelte olympiske mester.

- Det er vigtigt at understrege, at alle forhandlinger mellem Central Coast Mariners og Bolt først kræver en seks uger lang prøvetræning, og ingen kontrakt er garanteret, skriver klubben på hjemmesiden.

Central Coast Mariners spiller i den bedste australske liga, A-league. Holdet vandt ligaen i 2013 og fik en tiendeplads i den seneste sæson.

Det er ikke første gang, at Bolt prøver kræfter som fodboldspiller i en professionel klub. I foråret var den tidligere atletikstjerne til prøvetræning i Bundesliga-klubben Borussia Dortmund.

Han har også tidligere på året spillet med den norske klub Strømsgodset.

- Ud over at han selvfølgelig er ekstremt hurtig, så er tilbagemeldingerne fra Tyskland og Norge også, at han lærer tingene hurtigt og viser store forbedringer efter hver træning, siger Shaun Mielekamp, der er daglig leder i Mariners, til avisen Telegraph ifølge NTB.

Den 31-årige jamaicaner afsluttede sin fænomenale løbekarriere med et regulært antiklimaks til VM i atletik i august sidste år.

På Londons olympiske stadion løb Bolt fjerde og sidste tur for sit land under mændenes 4x100 meter, men på opløbsstrækningen måtte han stoppe op, efter at han blev ramt af en skade.

Bolt så ud til at skulle kæmpe hårdt for at vinde sin 12. VM-guldmedalje, da han indledte sin tur, og det endte altså i en kæmpe skuffelse for et af atletikkens største navne i historien.

/ritzau/