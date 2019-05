Nogle transporterer sig rundt på elektriske løbehjul til en krone og 50 ører i minuttet. Andre kører i verdens dyreste bil til 11 millioner euro.

Det er gode 82 millioner kroner, man skulle have op ad lommen for at få fat i den unikke og eksklusive Bugatti La Voiture Noire, som blev kendt som verdens dyreste bil, da den blev sat til salg. Men det er bare et greb i lommen for den nye ejer.

Cristiano Ronaldo er nemlig angiveligt den ‘hemmelige køber’ af verdens dyreste bil, som du kan se endnu mere til i bunden, skriver Marca.

Der er kun bygget en Bugatti La Voiture Noire, og den blev skabt af det franske bilselskab i forbindelse med mærkets 110 års jubilæum og fremvist på Geneva Motor Show 2019.

Cristiano Ronaldo under Juventus' fejring af det italienske mesterskab. Foto: ISABELLA BONOTTO Vis mere Cristiano Ronaldo under Juventus' fejring af det italienske mesterskab. Foto: ISABELLA BONOTTO

Siden da har den unikke bil altså ledt efter en ejer, som ville betale de 82 millioner kroner for at kunne kalde sig indehaver af verdens dyreste bil.

Det har den nu fået, bekræfter Bugatti selv uden at nævne navnet på den nye ejer.

Først lød rygterne på, at det skulle være den tidligere formand for Volkswagen-gruppen Ferdinand Piech, der havde lagt beløbet. Men nu fortæller Marca altså, at Cristiano Ronaldo kan se frem til at nyde sin Bugatti.

Han må bare lige væbne sig med tålmodighed, for det bliver først i 2021, at Bugatti er klar til at levere bilen. Der skal nemlig først lige styr på nogle mindre detaljer på prototypen, før den er klar til at køre på landevejene.

Når den bliver det, kan Cristiano Ronaldo så også se frem til at få en moderne fortolkning af Bugatti Type 57 SC Atlantic, som der kun blev bygget fire af mellem 1936 og 1938, og som kan nå en topfart på 418 km/t.

Og skulle den portugisiske Juventus-stjerne pludselig kede sig med sin unikke bil, kan han jo bare vælge en anden vogn fra sin bilpark.

Den indeholder angiveligt blandt andet en Mercedes C Class Sport Coupe, en Rolls-Royce Phantom, en Ujn Ferrari 599 GTO, en Lamborghini Aventador LP700-4, en Aston Martin DB9, en McLaren MP4 12C og en Bentley Continental GTC Speed.

Så er der da også lidt at vælge imellem, når man skal i supermarkedet efter breezers.

Bugatti La Voiture Noire. Foto: PIERRE ALBOUY Vis mere Bugatti La Voiture Noire. Foto: PIERRE ALBOUY