Megan Rapinoe opfordrer mandlige kolleger til at gå ind i debat mod racisme og homofobi i fodbold.

Hvor er de største mandlige fodboldstjerner, når debatten raser om problemer med racisme og homofobi i fodbold, eller når lighed mellem mænd og kvinder i sporten skal diskuteres?

Det spørger amerikaneren Megan Rapinoe om i en artikel i fodboldmagasinet France Football, der står bag Ballon d'Or-prisen, der gives til verdens bedste fodboldspiller. Den pris vandt hun selv mandag aften.

Hun efterlyser hjælp fra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Zlatan Ibrahimovic.

- Hjælp mig.

- De engagerer sig ikke i noget som helst. Raheem Sterling og Kalidou Koulibaly snakker i hvert fald om det, når de bliver udsat for racisme.

- Men hvad med de andre? Jeg opfordrer dem til at sige fra, siger hun ifølge NTB.

Messi, Ronaldo og Ibrahimovic kommer alle selv fra mindre kår, påpeger hun.

- Det gør kun deres tavshed endnu mere uforståelig. Jeg bliver ked af det og sur nogle gange. Jeg tror, at de tænker, "at jeg er kommet væk derfra, så jeg vil ikke gøre livet svært".

- Herregud, svært på hvilken måde? De har venner og søskende, som er sorte eller homoseksuelle, de ved, at mange mennesker bliver udsat for diskriminering.

- Så længe de ikke bliver sure som Sterling og Koulibaly, når de hører abelyde, kommer ingenting til at forandre sig, og de (Messi, Ronaldo og Ibrahimovic, red.) kommer til at være en del af problemet.

- Jeg orker det ikke mere, siger hun.

Hun er helt sikker på, at det vil have en stor effekt, hvis nogle af sportens største stjerner blander sig i debatten.

- Tænk hvis Cristiano Ronaldo sagde, at der skulle investeres flere penge i kvindefodbold, eller hvis Lionel Messi gik af banen, når han hørte abelyde. Det ville være kæmpe stort.

- Dommerne ville ikke turde give Messi et rødt kort for at udvandre - ikke til ham, verdens gennem tiderne bedste fodboldspiller.

- Jeg orker ikke mere, at de andre spillere bare trøster, og så er det alt, siger Rapinoe.

Den amerikanske verdensmester har selv deltaget aktivt som en central stemme i debatten om ligestilling i fodbold.

/ritzau/