Det kunne have været den ekstra ting, der ændrede Englands bitre bronzemedalje til et verdensmesterskab.

De engelske kvinder måtte se sig slået af USA i semifinalen, men udfaldet af kampen kunne have været et helt andet, hvis de havde vidst, hvilken virkning deres menstruationsperiode havde på deres præstation i den altafgørende kamp. Sådan lyder det fra den engelske stjernespiller Lucy Bronze.

»Det var bestemt noget, der påvirkede mig under verdensmesterskaberne i 2019. Energien blev bare drænet ud af mig, og det var noget, jeg ikke havde nogen oplysninger om, hvad jeg skulle gøre noget ved,« siger Lucy Bronze i 'The Football Podcast'.

Manchester City-spilleren blev i 2020 kåret til verdens bedste af FIFA og nåede frem til VM-semifinalen i 2019 med England.

Foto: SEBASTIEN NOGIER Vis mere Foto: SEBASTIEN NOGIER

Hun er uforstående over for, at man slet ikke havde fokuseret på det punkt, når det gælder professionel eliteidræt for kvinder.

»Viden om vores menstruationscyklus kan være altafgørende, og hvis det havde været mænd, der havde et præstationsproblem, ville der helt sikkert have været forskning i det før. Og jeg synes, det er som alt andet. Der er 20 gange mere data på mændenes side end kvindernes,« mener Bronze.

USA endte med at vinde verdensmesterskabet, og en stor del af denne triumf tillægger hun Dawn Scott.

Hun var en del af teamet for de amerikanske kvinder under sejren i 2019, men alt har nu ændret sig for det engelske landshold, da de snuppede Dawn Scott fra amerikanerne og gjorde hende til deres fysiske træner.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

Dawn Scott havde inden verdensmesterskabet sat sig ind i, at der er visse tidspunkter for kvinderne i en periode på fire uger, hvor de er mere tilbøjelige til at få betændelse i kroppen.

Hvis man havde planlagt træning og ernæring efter, at de engelske kvinders krop hævede mere op nogle dage, end de gjorde på andre dage, kunne det have haft stor betydning for deres præstationer.

»Sådan en planlægning kan hjælpe dig med, at du kommer dig hurtigere til den næste kamp og kan give dig friskere ben til den afgørende del af turneringen,« siger Lucy Bronze og fortsætter:

»Når menstruation kun er en ting, der påvirker kvindelige atleter, så overrasker det mig, at folk ikke har gidet at undersøge eller bruge tid og penge det, når det faktisk er noget, hvor der sandsynligvis er brug for meget mere videnskabelig forskning.«