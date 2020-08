Der var næsten spillet 65 minutter i kampen mod Manchester United, da Rasmus Falk leverede en vanvittig detalje.

Så vanvittig, at den nærmest straks efter gik viralt på sociale medier.

Manden med nummer 33 på ryggen blev presset af Manchester United-spillerne Fred og Brandon Williams på kanten af feltet, da fynboen leverede en vaskeægte genistreg.

Han spillede bolden bolden om bag sit støtteben og mellem de to modstandere, inden han rundede Williams og spillede bolden på tværs af feltet lige i fødderne på Jonas Wind, inden aktionen desværre ikke endte med mål. Du kan se detaljen i toppen af artiklen.

Looks bloody good. https://t.co/yAG9V6etuQ — Gary Lineker (@GaryLineker) August 10, 2020

Og det er ikke kun danskere, der har bemærket FC Københavns tekniske midtbanespiller, der spillede en brilliant kamp mod de engelske giganter i Europa League-kvartfinalen.

Flere steder på nettet har man kunne se sammenligninger med Fernando Redondo, der lavede en lignende finte på Old Trafford for Real Madrid mod netop Manchester United.

Her kan du læse et udpluk af reaktionerne fra begejstrede Twitter-brugere, hvor blandt andet Gary Lineker har tweetet om FCK-spilleren.

Oh my word. FC Copenhagen's Rasmus Falk just did the 2020 version of Fernando Redondo's famous skill move and it's genuinely filthhttps://t.co/6QVwKN3uyl — SPORTbible (@sportbible) August 10, 2020

'Rasmus Falk ser virkelig god ud.'

'Rasmus Falk. Stort tillykke med dit kommende klubskifte og den økonomiske uafhængighed. Du har fortjent det.'

'Hvilken finte fra Rasmus Falk.'

'Rasmus Falk anbefaler sig til udlandet.'

'Altså Rasmus Falk er jo helt over grænsen.'

'Hold da op, det var beskidt, Rasmus Falk'

'Hvor god er Københavns Rasmus Falk lige'

'Rasmus Falk Jensen > Cristiano Ronaldo'

'Rasmus Falk er nemt en af de bedste spillere, jeg har set.'

'Rasmus Falk udspiller Pogba, Bruno Fernandes, Rashford osv. En af de ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle opleve.'

Rasmus Falk blev skiftet ud efter 111 minutter i kampen, der gik ud i forlænget spilletid.

Den 28-årige midtbanespiller har spillet for FC København siden sommeren 2016.