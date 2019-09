Scor den vilde superstjerne-hyre i Tottenham eller lav mega-skiftet til en storklub til sommer.

Det synes er mulighederne, som Christian Eriksen står med på hånden frem mod næste sommer, hvor hans kontrakt med Tottenham udløber.

Som man kan høre i B.T. podcast 'Transfrvinduet', så har Eriksen dog truffet sin beslutning: Han har instrueret sit bagland til at gå intenst ind i jagten på at finde en ny klub til den danske midtbanestjerne - helst Real Madrid.

Således skulle Eriksen, ifølge den store spanske sportsavis Marca, have afvist de vilde udspil, som Tottenham er kommet med i forhold til en kontraktforlængelse hen over sommeren.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Det er ellers noget af en superstjerne-hyre, som Tottenham senest angiveligt har forsøgt at lokke Eriksen med. I weekenden skrev det britiske fodboldmedie Football Insider, at Premier League-klubben har tilbudt Eriksen en årsløn på over 100 millioner kroner, hvilket vil bringe ham op på lønniveau med topscorer Harry Kane.

Christian Eriksen skulle dog have sat sin næse op efter et skifte til Real Madrid, hvorfor han har takket nej gang på gang, når Tottenham har spillet ud, skriver Marca.

Efter seks sæsoner i Tottenham-trøjen satsede den danske landsholdsstjerne på et kæmpeskifte denne sommer – for eksempel til Real Madrid.

Den spanske storklub har før kontaktet Tottenham, men uden at afgive et officielt bud. I 2018 var det et prisskilt på op mod en milliard kroner, som Tottenham-boss Daniel Levy havde smækket på danskeren, der skræmte kongeklubben - og de øvrige bejlere - væk.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Denne sommer foretrak Real Madrid-træner Zinedine Zidane at gå efter Paul Pogba som klubbens midtbanedforstærkning - forgæves iøvrigt.

Blandt andet derfor lykkedes det som bekendt ikke for den danske landsholdsstjerne at slippe væk fra Tottenham, inden transfervinduet smækkede i.

Til vinter har den 27-årige dansker så et halvt år tilbage af sin kontrakt, hvilket betyder, at han har lov til at indgå en forhåndaftale med en ny klub i forhold til et sommeskifte. Der kan også ske det, at en klub allerede til vinter køber ham fri, hvilket dog virker mere usandsynligt.

Siden Eriksens ventede sommerskifte glippede, er det flydt over med historier om fynboen og hans fodboldfremtid. Eksempelvis har det forlydt, at både Atlético Madrid, Juventus, Manchester United og Paris Saint-Germain står klar i kulissen til at hapse Eriksen.