Fodboldverdenen hylder den skotske manager Alex Ferguson, der lørdag blev opereret for en hjerneblødning.

Manchester. Den tidligere Manchester United-manager sir Alex Ferguson får støttende ord med på vejen, efter at han lørdag blev opereret for en hjerneblødning.

Således sender både venner og rivaler fra alle dele af fodboldverdenen deres tanker til den 76-årige skotte.

- Mine tanker og bønner er hos dig, min kære ven. Vær stærk, chef, lyder det på Twitter fra den portugisiske stjerne Cristiano Ronaldo, der spillede seks sæsoner under Fergusons ledelse i Manchester United.

David Beckham, der var en af Manchester Uniteds største profiler i Fergusons tid som manager, har lagt et billede op på Instagram, hvor han som helt ung underskriver en kontrakt med Ferguson ved sin side.

- Bliv ved med at kæmpe, chef. Jeg sender bønner og kærlighed til Cathy (Alex Fergusons hustru, red.) og hele familien, skriver Beckham.

Også den tidligere danske Manchester United-målmand Peter Schmeichel ønsker sin tidligere chef god bedring.

- Please. Vær stærk. Vind den her, skriver Peter Schmeichel på Twitter sammen med en række emojis, der forestiller et par bedende hænder.

Den tidligere Manchester United-angriber Wayne Rooney skriver på Twitter:

- God bedring, chef. Mine tanker er hos hele familien i denne triste tid.

Det er ikke kun tidligere spillere, der støtter den legendariske manager.

Også naborivalerne fra Manchester City samt Arsenal og Chelsea er blandt flere klubber, der ønsker god bedring til skotten.

- Denne aften sender alle hos Chelsea FC deres bedste tanker til sir Alex Ferguson og håber, at han kommer sig helt og hurtigt efter operationen, skriver London-klubben på sin officielle Twitter-profil.

Manchester Citys anfører, Vincent Kompany, skriver på Twitter:

- Hæng i, sir Alex. Mine tanker og hos familien og de nærmeste.

Alex Ferguson vandt et hav af titler i sin tid i Manchester United. Blandt andet to Champions League-trofæer og 13 engelske mesterskaber.

/ritzau/