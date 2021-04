Leonardo Bonucci blev konstateret smittet med coronavirus, da han mødte op i klubben efter landsholdstjeneste.

På banen kører det ikke helt efter bogen for ellers så succesvante Juventus, og nu har cheftræner Andrea Pirlo fået endnu et problem at forholde sig til.

Han må foreløbig se bort fra den erfarne forsvarsspiller Leonardo Bonucci, der er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Bonucci blev testet torsdag morgen efter at være vendt tilbage fra ti dages landsholdstjeneste. Og resultatet var ikke som håbet.

»Spilleren er allerede blevet sat i isolation i sit hjem,« skriver Juventus på sin hjemmeside.

Den 33-årige midterforsvarer har spillet mere end 400 kampe for Juventus, hvor han er viceanfører og i årevis har været en markant profil.

I den forgangne uge var Bonucci med på det italienske landshold, der besejrede Nordirland, Bulgarien og Litauen i VM-kvalifikationen.

Han spillede 90 minutter i hver af de to første kampe, inden han sad på bænken i den sidste.

Juventus har vundet det italienske mesterskab de seneste ni sæsoner på stribe, men må formentlig se den lange stime blive brudt i denne sæson.

Holdet er på tredjepladsen i Serie A ti point efter førende Inter med 11 kampe tilbage på programmet. Næste opgave for Juventus er lørdagens lokalderby mod Torino.

