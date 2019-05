Man skal aldrig forlade en fodboldkamp før tid.

... eller det må man selvfølgelig selv om, men det kan ende med at koste dig nogle af de største fodboldøjeblikke.

Det lærte særligt én Manchester City-fan på den hårde måde mandag aften, da Vincent Kompany scorede et drømmemål, der måske ender med at sende det engelske mesterskab til den lyseblå klub.

Denne City-fan valgte nemlig at forlade sin plads og var på vej op ad trapperne med ryggen til banen, da Kompany sendte sit tordendrøn af sted, og Manchester City-spillerne eksplodere i jubel.

Øverst på billedet ses Manchester City-fanen i grå jakke med ryggen til banen, der gik glip af Vincent Kompanys gudemål. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Øverst på billedet ses Manchester City-fanen i grå jakke med ryggen til banen, der gik glip af Vincent Kompanys gudemål. Foto: PHIL NOBLE

I videoen øverst kan du se den uheldige City-fan, der valgte at forlade sin plads på det helt forkerte tidspunkt.

Kompanys drømmemål, der blev sat ind efter 70 minutter, sikrede Manchester City de tre vigtige point, der kan blive altafgørende for, hvor det engelske mesterskab ender, når sidste runde i Premier League spilles på søndag.

Her møder Manchester City Brighton på udebane, og Liverpool tager imod Wolverhampton på Anfield.

Om City-fanen var på vej helt ud af stadion eller måske bare var på vej ud for at tisse vides ikke. Men mon ikke han i så fald forsøger at holde sig fremover?