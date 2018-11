Kun fem ud af Vendsyssels 17 mål er scoret af angribere i denne sæson, men det ændrer ikke planen i Hjørring.

Vendsyssel var bagud 0-1 til Esbjerg på hjemmebane i den tidlige superligakamp søndag.

Men så stemplede midtbaneprofilen Jon Thorsteinsson ind og sikrede Vendsyssel 1-1 på en kølig straffesparksscoring i anden halvleg.

Dog forsatte den kedelige tendens, hvor Vendsyssels angribere har været for ineffektive foran mål.

Ud af de i alt 17 scoringer Vendsyssel har lavet, så har klubbens primære angribere Emmanuel Ogude, Seyi Adekoya og Sebastian Czajkowski kun tegnet sig for fem scoringer tilsammen.

Ifølge cheftræner Jens Berthel Askou ændrer det dog umiddelbart ikke Vendsyssels transferplan med at hente unge uprøvede angrebstalenter og satse på dem i stedet for at købe en rutineret, dyr målsluger.

- Vi regner ikke med, at vi kan hente en angriber i 2. division og direkte gøre ham til topscorer i Superligaen.

- Vi må som udgangspunkt forsøge at lave vores topspillere selv, for vi tiltrækker ikke en angriber, der scorer 15-20 mål på en sæson, siger Askou.

Træneren glæder sig først og fremmest over, at mandskabet kreerer chancerne, for det er et typisk problem for andre oprykkerhold, mener han. Men cheftræneren forlanger også mere skarphed foran mål af sine spillere.

- Det første skridt er at skabe chancerne, og det har vi været dygtige til. Det er der mange oprykkerhold, som ikke er gode til. Men vi skal hæve effektiviteten, siger Askou.

Klubbens sportsdirektør, Glen Riddersholm, vil kun handle offensivt ind i det kommende transfervindue, hvis der er tale om en klar forstærkning af holdet.

- Hvis vi skal handle offensivt, så skal holdet forstærkes. Hvis vi er realistiske, så står vi nok ikke først i køen til en målfarlig angriber. Men vi holder selvfølgelig øjnene åbne, siger Riddersholm.

Vendsyssel har tre kampe tilbage i Superligaen inden vinterpausen, hvor transfervinduet åbner.

/ritzau/