Vendsyssels cheftræner mener, at klubben har vist sit værd i Superligaen blandt andet med en sejr over FCK.

Herning. Vendsyssel FF var på en svær opgave søndag aften, da holdet måtte se sig slået 0-3 mod de forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland.

Kampen mod FCM kom, efter at Vendsyssel overraskende slog FC København i sidste spillerunde, og cheftræner Jens Berthel Askou er fortrøstningsfuld inden klubbens kommende kampe.

- Alle gode præstationer betyder meget, og vi har leveret mange gode præstationer.

- Vi har budt alle topholdene op til dans, og vi har ikke lignet en oprykker, som ikke har haft noget at gøre i Superligaen, siger Askou.

For cheftræneren er det vigtigste, at klubben fortsætter med at bevæge sig fremad.

- Der har været små sekvenser i løbet af kampen, hvor vi ikke har lignet et superligamandskab. De sekvenser har været meget få, og det er vi tilfredse med.

- Derfor kom det ikke som et kæmpe chok for os, at vi tog tre point mod FC København, men vi havde bestemt ikke regnet med det. Vi vidste godt, at vi kunne udfordre de store.

- Vi er nødt til at kigge på, hvordan udviklingen hos de enkelte spillere er, og i hvilken retning vi som klub bevæger os.

Jens Berthel Askou fortæller, at hvis klubben kan fortsætte med at udvikle sig, så kan Vendsyssel blive en konkurrencedygtig klub i Superligaen i de kommende år.

- Der er sket store og gode ting i løbet af det seneste halve år. Det giver tro på, at det ser endnu bedre ud om et halvt år og om et helt år.

- Hvis vi hele tiden bliver skarpere, og hvis spillerne bliver ved med at lære i samme tempo som nu, så tror vi på, at vi på sigt kan blive konkurrencedygtige herhjemme.

- Vi har drømt om at komme i Superligaen, og nu gør vi alt, hvad vi kan for at blive oppe, siger cheftræneren.

/ritzau/