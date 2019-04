Vendsyssels træner Jens Berthel Askou er fortrøstningsfuld i forhold til overlevelse efter 1-1 mod Randers.

Resultaterne viser det måske ikke, men præstationerne peger i en positiv retning for Vendsyssel FF.

Vendsyssel spillede lørdag eftermiddag 1-1 på udebane mod Randers FC i en superligakamp, hvor vendelboerne var det bedste hold på banen.

Vendsyssel har fortsat forårets første sejr til gode i jagten på overlevelse, men de manglende point er ikke noget, der bekymrer cheftræner Jens Berthel Askou.

- Vi spillede endnu en gang rigtig fin fodbold mod Randers. Vi var igen det hold, som skabte mest, og vores seneste kampe viser, at vi vil det her, og vi er kommet for at blive, siger Jens Berthel Askou.

Holdet fra Hjørring har spillet uafgjort i fem ud af holdets seks seneste kampe, hvilket giver tro på tingene hos det nedrykningstruede mandskab.

- Vi har spillet meget uafgjort på det seneste, hvilket vidner om solidt håndværk. Vi går selvfølgelig altid efter tre point, men et point er stadig bedre nul, siger Askou.

Holdets anfører, Alexander Juel Andersen, er ligeledes tilfreds med indsatsen, som havde fortjent mere.

- Vi gjorde næsten alt rigtigt mod Randers, og vi er ærgerlige over, at vi ikke fik sejren i hus, men i vores situation kan vi ikke tillade os at brokke os over et eneste af de point, vi får, siger Alexander Juel Andersen.

I Randers-lejren anerkender cheftræner Thomas Thomasberg kvaliteterne hos Vendsyssel.

- Vendsyssel volder alle hold problemer. De har spillere med erfaring, og så er deres kanter yderst farlige. Som Vendsyssel spiller for tiden, kan de snildt være med på dette niveau, siger Thomas Thomasberg.

Randers fører nedrykningsspillets pulje to med to point ned til AaB, som dog kan overhale kronjyderne, hvis AaB formår at vinde over Hobro søndag eftermiddag.

/ritzau/