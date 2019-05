Peter Enevoldsen mener, at Vendsyssel har gode muligheder for at sikre endnu en sæson i Superligaen.

Det er en optimistisk cheftræner, superligaklubben Vendsyssel mandag har ansat.

Peter Enevoldsen ser gode muligheder for, at den nordjyske klub, der skal ud i to playoffkampe mod et hold fra 1. division om en plads i landets bedste række, også efter sommerferien er at finde i Superligaen.

- Jeg ved godt, at holdet kun har vundet 1 ud af 15 kampe i foråret, men der har været mange lige kampe, og jeg er sikker på, at vi er stærke nok til at klare de to playoffkampe.

- Men det bliver også to kampe, hvor det er små ting, der kan blive afgørende. Jeg føler, at vi er godt rustede, siger Peter Enevoldsen.

Den 57-årige cheftræner får ikke meget tid til at forberede sit hold på de to skæbnekampe. Den første bliver spillet næste torsdag, og det er endnu uvist, hvem modstanderen bliver.

- Jeg har lige regnet på det, og jeg har otte træninger og to kampe, så det er begrænset, hvad jeg kan nå at lave.

- Afhængig af hvem vi skal møde, kan vi selvfølgelig lave noget taktisk træning, men ellers gælder det om at få noget humør på.

- Når der kommer en ny træner, kan der være nogle spillere, der blomstrer op, men jeg kan jo ikke nå at ændre ret meget. Det handler bare om, at vi skal være klar mentalt, siger Peter Enevoldsen.

Vendsyssels nye cheftræner kommer fra et job som assistenttræner i den lokale kvindefodboldklub Fortuna Hjørring, der så sent som i lørdag blev dansk pokalmester.

Tidligere på foråret skrev Enevoldsen under på en kontrakt med Fortuna Hjørring om at blive holdets første sportschef på fuld tid efter den indeværende sæson.

Planen er, at han vender tilbage til klubben i den rolle efter Vendsyssels to skæbnekampe, selv om det endnu ikke er helt fastlagt.

- Jeg regner med at vende tilbage, og jeg glæder mig meget til at blive sportschef. Jeg tog også jobbet her i Vendsyssel, fordi Fortunas sæson sluttede i lørdags, siger Peter Enevoldsen.

Vendsyssel-træneren har en fortid som assistent- og ungdomstræner i flere superligaklubber og er derfor ikke skræmt af at skulle træde til med så kort varsel.

- Jeg følger stadig meget med og ser stort set alle kampe, så selv om jeg ikke har været i Superligaen i knap halvandet år, så er jeg stadig godt opdateret, og jeg snakker også en gang imellem med forskellige trænere.

- Jeg føler mig godt forberedt, siger Peter Enevoldsen, der blev ansat, efter at Jens Berthel Askou tidligere mandag blev fyret.

/ritzau/