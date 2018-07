Nederlaget til FC Nordsjælland bekymrer ikke Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou.

Farum. Efter to flotte sejre indkasserede Vendsyssel FF søndag det første pointtab efter oprykningen til Superligaen, da nordjyderne på udebane tabte 0-3 til FC Nordsjælland.

Trods de overbevisende cifre var Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou i store træk tilfreds med præstationen fra sine spillere, og han bevarer i den grad optimismen.

- Jeg synes, at det var meget små marginaler, der gjorde, at vi ikke fik point med fra kampen. Det er først, da de scorede til 3-0, at vi tænkte, at vi ikke kunne få noget med fra kampen.

- Indtil da havde vi en fornemmelse af, at det godt kunne lade sig gøre, og det er jo den fornemmelse, som vi skal have i alle kampe. Har vi den frem til de sidste minutter, er det fordi, at vi gør mange ting rigtige.

Derfor ser han også tilbage på en god sæsonstart for oprykkerklubben, der for første gang i klubbens historie spiller med i landets bedste række.

- Vi har kunnet se i vores første tre kampe, at vores spillestil bærer frugt, når vi lykkes med det, men der kommer selvfølgelig nogle fejl en gang i mellem, og det tror jeg sker for alle hold, der prøver at spille, som vi gør.

- Vi fik ikke tippet det over til vores fordel, som vi har formået i de første to kampe, men det er jo ikke sådan, at vi føler, at vi ikke kan være indsatsen bekendt. Vi kan godt rette brystet og være det, vi leverede, bekendt.

Vendsyssel-målmand Nicolai Flø tilskriver sig sin cheftræners beretninger fra kampen, og han er ikke nervøs for den kommende tid.

- Vi ved jo godt, at der kommer nederlag, og at det bliver hverdag igen. Det er nu, vi skal stå imod. Vi vidste godt, at FC Nordsjælland var gode, hvilke deres bronzemedaljer fra sidste sæson også beviser.

- Derfor bliver det heller ikke svært at komme op på hesten igen, og vi har klubbens største kamp i historien i næste weekend, når vi møder AaB på hjemmebane, siger Flø.

Trods søndagens nederlag er Vendsyssel stadig placeret i toppen af tabellen med seks point efter tre spillerunder.

/ritzau/