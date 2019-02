Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou langede ud efter sin spiller Jon Thorsteinsson, der fik rødt kort.

Et rødt kort til kantspilleren Jon Thorsteinsson fik betydning, da Vendsyssel FF tabte med 0-3 på udebane til AC Horsens søndag i Superligaen.

Islændingen blev udvist efter 33 minutter, da han væltede en Horsens-spiller ved en dødbold og dermed modtog sit andet gule kort.

Efter kampen var Vendsyssels-træner Jens Berthel Askou utilfreds.

»Det var dumt og urutineret, at Jon Thorsteinsson gav dommeren chancen for at give det andet gule kort,« siger Jens Berthel Askou.

Han var dog en smule uforstående overfor den linje, der blev lagt af dommeren i kampen.

»Det undrer mig, at han valgte at give et gult kort på den situation, men ikke på de 50 andre situationer, som der var i kampen.«

»Det var ærgerligt, synes jeg, men derfor skal Jon stadigvæk tænke sig om, det siger sig selv,« siger Jens Berthel Askou.

Jon Thorsteinsson modtog efter kampen behandling for et slag, han pådrog sig i kampen og havde derfor ikke mulighed for at sætte ord på situationen.

Ifølge holdkammeraten Mikkel Wohlgemuth havde han dog undskyldt overfor sine holdkammerater.

Hos Horsens var humøret anderledes højt.

»Efter det røde kort var der ikke så meget at spille om. Vi burde have lavet seks mål.«

»Selv om vi var 11 mod 10, så var det vel en af de mest overlegne præstationer. Det var overlegent og klogt, og det er det, jeg hæfter mig ved.«

»Vi er ved at få et klogt fodboldhold. Det så vi også i kampen i Aalborg tidligere på sæsonen, hvor AaB fik smidt en mand ud. Der var det klogt, det vi foretog os efter udvisningen,« siger Horsens-træner Bo Henriksen.

/ritzau/