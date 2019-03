Vendsyssel-træner Jens Bertel Askou tror på, at det ene point mod Vejle kan blive vigtigt på længere sigt.

Vejle hentede et point i overtiden mod Vendsyssel FF lørdag aften, da de to hold spillede 1-1 i Vejle.

Det gør, at Vejle forbliver på sidstepladsen i Superligaen, og Vendsyssel forsat ligger på 12.-pladsen i tabellen.

Begge lejre var overordnet tilfredse med det ene point i bundstriden.

Tilfredsheden var mindst hos Vendsyssels cheftræner, Jens Berthel Askou. Han tror dog på, at når skuffelsen har lagt sig, kan pointet blive vigtigt for oprykkerne.

- Det er klart, det er skuffende lige nu. Som jeg sagde til gutterne, føles pointet meget lille lige nu og enormt stort for vejle.

- Men når skuffelsen lige har lagt sig, kan vi se, hvor vigtigt det her point er for os, siger Jens Berthel Askou.

Han tror på, at sejrene nok skal komme og hæfter sig ved, at Vendsyssel er svære at slå.

- Vi ligner et hold, som der er mange, der har svært ved at slå. Nu skal vi blive et hold, der kan få sejre, og det tror vi på.

Vendsyssel møder i næste runde FC Nordsjælland på hjemmebane, og holdet kan matematisk set stadig ende på sidstepladsen, hvis Vejle tager til Esbjerg og vinder.

Vejle-anfører Jacob Schoop var anderledes tilfreds med det ene point. Han påpegede vigtigheden af at undgå et nederlag.

- Det var utrolig vigtigt. Der er en kæmpe forskel på at tabe og spille uafgjort mod sin direkte konkurrent.

- Vi kigger på tabellen, og vi er klar over, at det ikke er sjovt at blive sidst, så det var et utroligt vigtigt point, siger Jacob Schoop.

Anføreren ærgrer sig dog over, at Vejle ikke fik sat det præg på kampen, holdet gerne ville.

- Det blev en kamp, som de gerne vil spille den. De kom tidligt foran, og så stillede de sig egentlig bare ned, og vi var ikke dygtige nok til at spille os igennem.

- Vi skabte ikke nok chancer. Det var en dårlig fodboldkamp, mener han.

