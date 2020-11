Corona-nedlukning i syv nordjyske kommuner får 1.-divisionsklubben til at overveje at flytte træningen sydpå.

Vendsyssel FF overvejer at flytte holdets træning sydpå efter corona-nedlukningen i Nordjylland.

Det fortæller cheftræner Lasse Stensgaard.

Han håber, at det er muligt at gennemføre Hjørring-holdets træning, selv om borgerne i syv nordjyske kommuner, deriblandt Hjørring, skal blive inden for kommunegrænsen i november.

- Vi kan ikke ligge stille i fire uger, hvis vi skal spille kampe i december. Så er vi nødt til at træne og må finde en løsning, så vi kan holde os i gang, siger Lasse Stensgaard.

Cheftræneren fortæller, at kun fire spillere, en assistenttræner og en fysioterapeut bor i de syv berørte kommuner.

Det gør det muligt at samle de fleste spillere til træning et sted syd for Limfjorden.

Efter regeringens udmelding torsdag om nedlukningen i Nordjylland valgte Divisionsforeningen straks at udsætte Vendsyssels kamp mod Esbjerg i weekenden.

Hvad, der derudover skal ske med Vendsyssels kampe, er uvist.

- Jeg forstår godt, at de lige skal have lidt mere tid til at se på det.

- Selv om vi flytter træningen sydpå, så mener jeg ikke, at det gør det muligt at spille vores kampe, når vi mangler seks mand. Det vil være konkurrenceforvridende.

- Hvis vi flytter træningen, så har vi heller ikke vores normale faciliteter, blandt andet vores styrketræning, så det vil være unfair at spille kampe, siger Lasse Stensgaard.

- Jeg håber heller ikke, at alle vores kampe så skal presses ind i december, det vil være for voldsomt for spillerens ve og vel.

- Så det er en hård nød at knække, og hvordan den skal knækkes, ved jeg ikke. Divisionsforeningen har sikkert mange bolde i luften. Det er meget specielt, at der er et hold, der ligger stille, mens de andre hold i 1. division kan spille videre, siger cheftræneren.

I kvindeligaen er to klubber berørt af de nye omfattende restriktioner i det nordjyske. Det er ThistedQ og Fortuna Hjørring.

Begge klubber har to kampe tilbage i grundspillet. Kampene var programsat til de kommende to weekender.

- Vi ved ikke, hvad der skal ske med dem, siger Torben Vandsted, der er pressechef i Fortuna Hjørring.

- De to kampe er afgørende for, hvilke hold der skal videre til slutspillet. Vi afventer inden for kort tid at få et udspil fra kvindeligaen om, hvad der skal ske, siger han.

Pressechefen fortæller, at klubben har flere spillere både i og uden for de syv berørte kommuner. Han har derfor svært ved at se, hvordan kampene kan afvikles i nær fremtid.

- Det er et stort puslespil, og det virker næsten uløseligt. Men vi må afvente og se, hvad der sker, siger Torben Vandsted.

/ritzau/