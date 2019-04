Fredag sikrede Vendsyssel tredjepladsen i nedrykningspulje 2, og holdet øjner nu overlevelse i Superligaen.

Vendsyssel FF spillede fredag aften 0-0 mod Randers FC på hjemmebane, og holdet har dermed to chancer for at redde sig en ny sæson i Superligaen.

Med det uafgjorte resultat sluttede Vendsyssel nemlig på tredjepladsen i nedrykningspulje 2, og holdet undgår dermed i første omgang at skulle spille en direkte nedrykningskamp.

Det vækker stor glæde hos Vendsyssel, hvor man øjner gode muligheder for endnu en sæson i den bedste række.

- Jeg synes, at vi har gode chancer for at overleve. Vi har bragt os selv i en rigtig fin situation, og vi har generelt en rigtig stor selvtillid på holdet efter nedrykningsspillet.

- Tredjepladsen var det bedste, vi kunne nå i puljen, så det giver stor optimisme at opnå, siger forsvarsspiller Søren Henriksen.

Vendsyssel skal i første runde af nedrykningsplayoff-spillet møde enten Horsens eller Sønderjyske, hvilket endeligt afgøres søndag.

Søren Henriksen har umiddelbart ingen præference omkring den kommende modstander.

- Der er fordele og ulemper ved begge hold. Selv om vi har tabt de indbyrdes opgør mod både Horsens og Sønderjyske, så føler jeg, at vi har en god chance mod klubberne, siger han.

Fredagens pointdeling mellem de to klubber betød samtidig, at Randers endte på førstepladsen i puljen.

Kronjyderne kan derfor se frem til Europa-playoff opgør, hvilket ligeledes skaber glæde i klubben, fortæller Randers-spiller Kevin Conboy.

- Vi har vist igennem en lang periode, at vi har en stor styrke på holdet. Både i grundspillet og med førstepladsen i nedrykningspuljen.

- Vi kommer ind til de kommende kampe med en stor portion selvtillid, så jeg er meget fortrøstningsfuld, siger Kevin Conboy.

Randers skal møde andenpladsen i nedrykningspulje 1, som bliver enten Horsens eller Sønderjyske.

/ritzau/