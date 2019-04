Vendsyssel vandt for første gang i 2019 og for første gang hjemme i otte kampe, da holdet lørdag slog AaB.

Vendsyssel slog storebror fra AaB for anden gang i sæsonen, da mandskabet leverede en solid præstation i 1-0-sejren lørdag.

Alhaji Kamara scorede på hovedstød for tredje kamp i træk og sikrede tre livsvigtige point.

Dermed brød Vendsyssel også den negative stime med otte hjemmekampe uden sejr, hvor holdet ikke har vundet siden 2-1-sejren over FC København i september.

Ligesom mandskabet ikke havde vundet en kamp i Superligaen i kalenderåret 2019.

Anfører Alexander Juel Andersen understreger vigtigheden af sejren og tidspunktet den kom på.

- Det var sindssygt vigtigt, sejren kom inden nedrykningsduellerne. Men det er ligeså vigtigt, at vi nu skaber en stime og forsætter vores udvikling.

- Vi vinder nok ikke de resterende kampe, men vi skal komme buldrende og tro på vores evner, siger anføreren.

Trods Vendsyssels dårlige statistikker, så havde cheftræner Jens Berthel Askou ikke mistet troen på sit eget koncept.

- Som jeg siger til min kone derhjemme nogle gange, så kommer alt godt til dem, der arbejder hårdt.

- Vi har spillet rigtig fin fodbold, vi har fightet røven ud af bukserne og vigtigst af alt, så har vi troet på det hele vejen igennem. Vi har aldrig givet op og spillerne har en fantastisk mentalitet, siger Askou.

Jens Berthel Askou tøver ikke med at kalde sejren fuldt fortjent.

Han kan glæde sig over, at heldet og marginalerne for en gangs skyld var med vendelboerne.

- Det var fuldt fortjent, at vi vandt den kamp. Det er jo bare dejligt, at vi endelig havde marginalerne med os, siger Askou.

Vendsyssel slår med sejren et hul på fire point ned til Hobro på fjerdepladsen i nedrykningsslutspillets pulje 2.

Vendsyssel mangler tre kampe, mens Hobro mangler fire.

