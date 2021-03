Vendsyssel FF skylder den tidligere FC Nordsjælland-ejer Allan K. Pedersen penge. Og nu hiver han klubben i retten.

Det skriver Nordjyske.

Sagen omhandler Allan K. Pedersens firma Sports Scandinavia, der har leveret varer til Vendsyssel, som man ikke har fået betaling for.

Til avisen fortæller Pedersen, at man har prøvet at indgå en aftale, men at det ikke har været muligt.

Derfor skal parterne nu mødes i retten i Hjørring, hvor sagen er berammet.

Sagen stammer fra, før klubbens formand, Jacob Andersen, solgte Vendsyssel til schweiziske investorer, og netop Andersen skyder Pedersen skarpt på.

»Det, jeg hører rundtomkring, er, at Jacob Andersen kriges på alt, hvad han kan kriges på åbenbart. Det skal han så bare ikke have lov til i forhold til de leverancer, vi har leveret. Vi har leveret tøj til klubben, til dens spillere, til træningstøj og til forskellige andre ting. Og det vil vi selvfølgelig have vores betaling for,« siger Allan K. Pedersen til Nordjyske.

Mens Pedersen ikke vil sætte beløb på det skyldige beløb, lyder det fra Andersen, at det drejer sig om 100.000 kroner, som han betegner 'som peanuts'. Derfor vil man nu indgå forlig, siger han, da man ikke vil have en retssag kørende.

»For os har sagen været principiel. Vi mener, at vi er blevet faktureret for mere, end vi har købt varer for, og så mener vi også, at Sports Scandinavia Aps skylder os nogle penge i royalties for at bruge vores klubnavn i forbindelse med deres markedsføring,« siger Jacob Andersen.

Vendsyssel FF har generelt gang i en svær sæson.

Holdet kæmper for at undgå nedrykning og har været hårdt ramt af coronavirus, efter to spillere var en tur i Dubai.

Desuden har man varslet, at en nedrykning til 2. division muligvis kan koste klubben livet.