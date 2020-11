Efter nedlukningen af Nordjylland har Vendsyssel ikke været i kamp, men nu genoptager klubben sæsonen.

Fodboldklubben Vendsyssel FF genoptager sæsonen.

Det skriver klubben i et opslag på Twitter.

- Den ufrivillige kamppause fra vores side blev heldigvis ikke så lang. Det er nemlig blevet besluttet, at vi genoptager sæsonen på lørdag, hvor vi skal en tur til Hvidovre for igen at spille om point til tabellen i 1. Division, skriver klubben.

Vendsyssel har ikke været i kamp, siden der blev indført en restriktioner i Nordjylland for at undgå spredning af en muteret udgave af coronavirus fra mink.

Regeringen meddelte 5. november, at der skulle indføres en række restriktioner i syv nordjyske kommuner, heriblandt Hjørring, fordi man frygtede, at mutationen cluster 5 kunne skade effekten af en kommende vaccine.

Indbyggerne i de syv kommuner blev samtidig opfordret kraftigt til ikke at krydse kommunegrænserne, og den opfordring bakkede Danmarks Idrætsforbund (DIF) op om.

Det betød, at elitesport i Hjørring, hvor Vendsyssel spiller sine hjemmekampe, blev afbrudt. Men Vendsyssel valgte at flytte træningen til Blenstrup i Rebild Kommune, som ikke er omfattet af restriktionerne.

Desuden blev de spillere, der er bosat i Hjørring Kommune, overført til "en lokation uden for kommunegrænsen", skrev klubben på sin hjemmeside.

Vendsyssels to næste kampe spilles på udebane, og dermed krydser Vendsyssel ikke grænsen til de omfattede kommuner. 21. november gælder det udekampen mod Hvidovre, mens nordjyderne 27. november gæster Kolding.

Ifølge Vendsyssel vil det derfor kun være hjemmekampen mod Esbjerg 8. november, der ikke bliver afviklet som planlagt.

Vendsyssel ligger nummer 11 i Danmarks næstbedste fodboldrække og kæmper for at komme væk fra bunden.

Holdet har otte point for ti kampe, hvilket er fem mere end Skive, der ligger på sidstepladsen.

/ritzau/