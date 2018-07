Vendsyssel har fået en drømmestart med to sejre i Superligaen, men klubben holder benene på jorden.

Esbjerg. Vendsyssel hentede lørdag den anden sejr ud af to mulige i Superligaen, da holdet på udebane i Esbjerg sejrede med 3-2.

Direktør Mogens Krogh indrømmer, han ikke havde forventet, at oprykkeren ville lave fuld pointhøst efter de første runder.

Vendsyssel har scoret til 1-0 Superligaen, 2.runde: Esbjerg fB - Vendsyssel FF på Blue Water Arena i Esbjerg lørdag den 21 juli 2018.

»Det er mere, end hvad vi havde drømt om. Jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, at vi havde substans i holdet, men seks point efter to kampe er imponerende og en smule overraskende,« siger han.

Han er dog bevidst om, at træerne ikke vokser ind i himlen.

Superligaen, 2.runde: Esbjerg fB - Vendsyssel FF på Blue Water Arena i Esbjerg lørdag den 21 juli 2018. Vendsyssel vinder 3-2 over Esbjerg.

»Vi skal have for øje, at der blot er spillet et par kampe. Imod Esbjerg så vi trætte ud til sidst, for niveauet i Superligaen er bare højere, end hvad vi har været vant til.«

»Når der er spillet 10-12 kampe i det her tempo, så kan det godt være, vi kommer til kort. Vi er meget fokuserede på, at vi skal holde niveau hen over en lang periode,« siger Mogens Krogh.

Transfervinduet er fortsat åbent, og ifølge Mogens Krogh har Vendsyssel ikke nødvendigvis truppen på plads endnu.

Vendsyssels målmand Nicolai Flø, Esbjergs nr. 40 Daniel Anyembe og Esbjergs nr. 21 Mark Brink.

»Det er ikke sikkert, vi er færdige med at tilføre spillere til truppen. Den anden vej rundt kan der også ske noget, for vi har nogle interessante spillere, der leverer godt,« siger direktøren.

Cheftræner Jens Berthel Askou er på linje med sin direktør og mener, at bredden skal styrkes.

»Lige nu er truppen bred nok, men der kan komme skader, og så har vi måske ikke helt nok. Vi kigger på, om der er en enkelt eller to spillere derude, som kunne passe ind hos os,« siger han.

Vendsyssel vinder 3-2 over Esbjerg.

Vendsyssel skal i næste runde til Farum, hvor FC Nordsjælland tager imod.

/ritzau/