Vendsyssel-træner Jens Berthel Askou er tilfreds med arbejdsindsatsen trods et nederlag søndag til Horsens

Hjørring. I den tidlige superligakamp søndag middag tabte Vendsyssel 0-1 på hjemmebanen i Hjørring til Horsens.

Allerede inden kampen var der lagt op til, at kampen ville blive afgjort af duelspil og standardsituationer, hvilket skulle vise sig at holde stik, da Bjarke Jacobsen scorede kampens eneste mål efter et frispark.

Vendsyssel indkasserede sæsonens syvende nederlag til trods for, at cheftræner Jens Berthel Askou i ugen op til opgøret havde krævet masser af energi og fokus på standardsituationerne.

Dog er det en positiv cheftræner, der erklærer sig tilfreds med den indsats, holdet lagde for dagen.

- Vi forsvarede fantastisk i felterne. I forhold til, hvor mange bolde de spillede op til duel, så var vi nærmest krigeriske og arbejdede stenhårdt.

- De fik desværre en andenbold efter, hvad jeg vil mene er et tvivlsomt frispark set ud fra dommerens generelle linje i kampen, og der skal vi selvfølgelig forsvare bedre, siger Askou.

Cheftræneren bed især mærke i den villighed, som mandskabet viste i store dele af kampen.

- Spillerne anstrengte sig utrolig meget for at dæmme op for de facetter, Horsens spiller på.

- Der var masser er energi, masser af vilje, og det er hovedsageligt det, jeg forlangte fra drengene, siger cheftræneren.

Hjemmeholdet vidste på forhånd, at Horsens ville satse på dødbolde, men det mener anfører Alexander Juel Andersen, at holdet løste godt.

- Det var en hård fysisk kamp, og det mærkede man på trykket i felterne. Men jeg synes egentlig, vi forsvarede det fint.

- Forsvarer man fint i felterne mod Horsens, så er man kommet langt. Så det er selvfølgelig ærgerligt, at en enkelt andenbold afholdt os fra point i dag, slutter anføreren.

Vendsyssel er lige nu placeret næstsidst i Superligaen.

