Ganske vist begyndte han først for halvanden måned siden som sportsdirektør i Superliga-klubben Vendsyssel FF. Men rent faktisk var Ole Nielsen allerede i spil til jobbet i efteråret.

I en samtale med B.T.s udsendte på sit kontor på Vendsyssel FF's imponerende træningsanlæg i Vrå syd for Hjørring fortæller Ole Nielsen således, at han var til samtale på det job, som ekslandsholdsmålmanden Mogens Krogh forlod i oktober.

»Vi havde en snak,« siger Ole Nielsen.

Imidlertid valgte ledelsen i Vendsyssel FF at ansætte Glen Riddersholm, der efter kun 49 dages ansættelse sagde op for i stedet at tiltræde som cheftræner i Sønderjyske.

Vendsyssel FF's sportsdirektør, Ole Nielsen, under en superligakamp mod AC Horsens. Foto: Ernst van Norde Vis mere Vendsyssel FF's sportsdirektør, Ole Nielsen, under en superligakamp mod AC Horsens. Foto: Ernst van Norde

»Det var sådan, det var. Jeg kender jo udmærket gamet,« siger Ole Nielsen, der dog ikke følte trangt til at trække følehornene til sig, da Vendsyssel FF efter Glen Riddersholms opsigelse pludselig igen stod og manglede en sportsdirektør.

»Jeg synes, projektet her i Vendsyssel FF er spændende. Men det er da klart, at begge parter havde nogle kildne spørgsmål til hinanden,« siger Ole Nielsen og tilføjer:

»Vi står midt i en overlevelseskamp. Men jeg tror på, at vi sikrer os en overlevelse. I mine tidligere job i blandt andet Sønderjyske er jeg blevet udfordret på samme måde. Her gik det hver sæson godt. Så det er vel ikke helt forkert at sige, at jeg efterhånden har erhvervet mig det sorte bælte i at klare skærene,« siger Ole Nielsen.

Før han sagde ja til sportsdirektør-jobbet i Vendsyssel FF, var han sportschef i Randers FC.

Blå bog Ole Nielsen Født: 13. oktober 1966

Ægtestand: gift og far til to børn

Var aktiv fodboldspiller i bl.a. AaB og Hamburger SV

Skader stoppede karrieren i en alder af 25 år. Blev efterfølgende træner i fodboldklubberne Aalborg Chang, FC Nordjylland, Lindholm

2003 til 2008: Sportsdirektør i AaB Ishockey

2009-2010: Sportsdirektør i Blokhus FC

2010-2014: Sportsdirektør i SønderjyskE

2014-2016: Sportsdirektør i Viborg FF

2016-2017: Sportsdirektør i Randers FC

2019: Sportsdirektør i Vendsyssel FF

»Mildt sagt fungerede mit samarbejde med klubdirektør (Michael Gravgaard, red.) ikke særligt godt. Så da jeg blev fyret, valgte jeg at trække stikket. Og det havde jeg virkelig behov for. Det var en voldsom omgang, som jeg lige skulle have bearbejdet og perspektiveret,« siger Ole Nielsen og tilføjer:

»Efter mit job i Randers havde jeg inden for de første fire-fem måneder flere muligheder for at komme i gang igen, men at der så kom til at gå halvandet år, inden jeg her i Vendsyssel FF var tilbage i dansk fodbold, var lige rigeligt lang tid.«

Ole Nielsens første mål i Vendsyssel FF er klart defineret.

»Vi skal redde os fri af nedrykningen. En degradering vil koste os et sted mellem 15 og 18 mio. kroner. Derfor er vi udmærket klar over, at setuppet omkring klubben vil være et helt andet end tilfældet er nu, hvis vi i næste sæson spiller i 1. division. Så det må ikke ske,« siger Ole Nielsen.

Ole Nielsen, til venstre, var en periode sportschef i superligaklubben Randers FC. Foto: Henning Bagger Vis mere Ole Nielsen, til venstre, var en periode sportschef i superligaklubben Randers FC. Foto: Henning Bagger

Denne weekend skal Vendsyssel møde AGF.

»Det er en opgave, vi glæder os til. Pointmæssigt fik de en god forårsstart. Hvorvidt de spillemæssigt også har leveret varen, kan jeg ikke udtale mig om. Men de har en målsætning om at komme i top-seks, så der venter os igen en svær opgave, som jeg dog tror på, vi kan løse,« siger Ole Nielsen.

Han lægger ikke skjul på, at han nærer stor respekt for AGF.

»Efter flere nedrykninger er det helt tydeligt, at der i klubben arbejdes på at komme tilbage til toppen af dansk fodbold, og jeg har en fornemmelse af, at missionen kan lykkes. Med de økonomiske midler, de investerer, tror jeg på, at de kommer op, hvor det er sjovt. Men set udefra virker det, som om der sommetider sker noget med spillerne, når de får den hvide trøje på. Hvad det skyldes, ved jeg ikke. Jeg kender selv udmærket problematikken. I min tid i Sønderjyske var Pierre Kanstrup 'outstanding', men nåede i den hvide trøje ikke samme højder. Jeg tror, at der i AGF og Aarhus er et markant større pres på spillerne end i så mange andre klubber. En af årsagerne kan være, at der går mange klubkoryfæer rundt og har klare meninger om tingene,« siger Ole Nielsen.

Ole Nielsen, sportsdirektør i superligaklubben Randers FC. Foto: Henning Bagger Vis mere Ole Nielsen, sportsdirektør i superligaklubben Randers FC. Foto: Henning Bagger

Han har det fint med, at det igen går økonomisk godt i AGF, der netop har præsenteret et halvårsregnskab med et plus på 6,5 mio. kroner.

»Der er rigtig mange dygtige og kompetente folk ansat rundt om i de danske fodboldklubber, hvor FC København og FC Midtjylland er forbilleder. Men også i både Sønderjyske og FC Nordsjælland er ledelserne velfungerende. Der er dog også nogle steder, hvor det sportsligt ikke hænger sammen med de penge, man lægger i det. Hvor det er, vælger jeg at holde for mig selv,« siger Ole Nielsen.

Imidlertid er det ikke Vendsyssel FF, han hentyder til.

»Jeg har ikke set regnskaberne. Men som jeg hører det, er der god balance i tingene. Sammenlignet med Sønderjyske, Randers og Viborg, hvor jeg tidligere har arbejdet, er vi fint på vej,« lyder Ole Nielsens slutreplik.