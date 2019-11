Nytårsaften i 2003 sluttede ubehageligt for den dengang 16-årige fodboldspiller Nicklas Bendtner, da han blev vækket af sin gode ven, der var i gang med at give ham et håndjob.

Det fortæller den tidligere landsholdsspiller i sin selvbiografi 'Nicklas Bendtner – Begge sider', der er lavet i samarbejde med forfatter Rune Skyum-Nielsen, og som kommer i salg tirsdag.

'En overdrevet aften,' lyder ordene fra Bendtner om den nytårsaften, hvor hans gode ven, som han i bogen har valgt at give dæknavnet 'Silas', chokerer fodboldspilleren midt om natten.

For langt ud på natten ser han en side af sin gode ven, som han ikke har set før. Silas viste sig at være gladere for Bendtner, end han havde givet udtryk for.

Nicklas åbner op om hele sit liv i sin nye selvbiografi 'Nicklas Bendtner – Begge sider'. Foto: Liselotte Sabroe

Vennen 'Silas' tilbyder tidligere på aftenen den unge Bendtner at sniffe hvidt pulver fra et cd-cover. Det er dog ikke kokain, men knuste koffeinpiller, indrømmer Silas over for en chokeret Nicklas Bendtner, som afviser pulveret allerede før, han opdager, der ikke er tale om narkotika.

Midt om natten når den tidligere landsholdspiller dog ikke at sige 'nej tak' til endnu et af vennens tilbud.

»Silas har set mig med flere piger allerede. Så han ved godt, at jeg er en straight shooter. Alligevel vågner jeg ved, at han er i gang med at spille pik på mig.«

Nicklas Bendtner vågner med et sæt, og vennens handling kommer som et chok for ham.

Om bogen Titel: Nicklas Bendtner – 'Begge sider'

Forfatter: Rune Skyum-Nielsen

Forlag: Politikens Forlag

Udkommer: 5. november 2019

Vejl. pris: 300 kr.





»Jeg reagerer som en hvilken som helst heteroseksuel teenager. Ikke at jeg slår ham eller noget, men jeg skælder ud som en sindssyg,« står der videre.

Den unge fodboldspiller ved ikke, hvad han skal gøre af sig selv, og han ser kun én mulighed.

Han skynder sig at tage sit tøj på, og derefter styrter han ud ad døren for at tage hjem til Amager.

Episoden ødelægger fuldstændigt forholdet mellem de to venner, og Bendtner tager med det samme afstand til Silas.

Nicklas Bendtner åbner op om sit liv i sin nye selvbiografi 'Nicklas Bendtner – Begge sider'. Foto: Liselotte Sabroe

For efter den nat ses de to aldrig igen. De snakker ikke sammen, og de skriver heller ikke sammen.

Lige indtil for et par år siden, hvor 'Silas' igen henvender sig til Bendtner. Men denne gang er de to så vidt forskellige steder i livet, at kontakten ikke bliver genskabt.

»Silas lever et jetsetliv, og han er mere eller mindre blevet i skabet. Hans liv er fuld af løgn og falske mennesker, og dér har jeg været,« fortæller han i bogen og uddyber, at han har ændret sig på den front, selvom nogle er overbeviste om noget andet.

Nicklas Bendtner fortæller i stedet, at han nu er tro mod dem, han er vokset op med.