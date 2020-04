Uefa-beslutning om at udskyde landskampe i juni betyder, at Åge Hareide er færdig som dansk landstræner.

Åge Hareides tid som landstræner for Danmark er reelt forbi efter stormødet i regi af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) onsdag.

Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse.

55 medlemslande var med på videomødet hos Uefa, hvor det blev besluttet at udskyde samtlige landskampe i Europa i juni til en senere dato.

Dermed skal Danmark ikke møde Norge og Sverige i juni, som det ellers var planlagt, og dermed har Åge Hareide ikke flere kampe at se frem til, da Kasper Hjulmand tager over i jobbet efter sommer.

Det er naturligvis en vemodig situation for Hareide, som dog ikke er overrasket.

- Jeg kunne lidt se, hvor det bar henad, og det er selvfølgelig ærgerligt ikke at kunne sige farvel med en landskamp på dansk jord foran vores fantastiske fans.

- Situationen lige nu er helt speciel og meget alvorlig, og i det store billede er jeg ikke vigtig, siger Åge Hareide i en pressemeddelelse fra DBU.

Nordmanden formåede at kvalificere Danmark til VM i Rusland i 2018 og også til den udskudte EM-slutrunde, der altså nu skal spilles til næste år.

- Det har været en helt fantastisk tid, og jeg vil gerne sende et kæmpestort tak til spillerne, staben og alle jer fans, der har været der for mig og for os hele vejen igennem.

- Jeg glemmer aldrig de specielle øjeblikke, jeg har oplevet som landstræner, siger Åge Hareide.

Han begyndte i jobbet i foråret i 2016, og han stod i spidsen for Danmark i 42 kampe, hvoraf han blot led tre nederlag. Åge Hareide slutter altså midt i en imponerende stime, hvor han havde stået i spidsen for Danmark i 34 kampe i træk som ubesejret.

Fra nederlaget til Montenegro i oktober 2016 frem til det pludselige punktum tabte Danmark ikke i ordinær spilletid med nordmanden på sidelinjen.

Et bittert nederlag i straffesparkskonkurrence mod Kroatien i VM-ottendedelsfinalen er inkluderet i stimen på 34 landskampe.

Hans sidste kamp for Danmark blev dermed 1-1-opgøret i Irland, som skaffede Danmark en billet til EM-slutrunden.