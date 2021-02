»Det er en ring, som slutter. Og jeg er selvfølgelig ked af det.«

Sådan beskriver den tidligere landsholdsspiller og medkommentator i over to årtier Per Frimann om sin makker Carsten Werges pludselige exit fra TV3.

»Jeg fik det at vide på samme måde som alle andre. Det er vemodigt, når man har brugt så mange gode timer sammen, og det nu er slut.«

»De oplevelser, vi har haft sammen, betyder meget for mig. Heldigvis nåede vi at fejre 25-års jubilæum sammen, men jeg kommer godt nok til at savne ham,« siger Per Frimann til B.T.

Carsten Werge forlader sin medkommentator Per Frimann til fordel for et job som fodboldredaktør hos TV 2. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Carsten Werge forlader sin medkommentator Per Frimann til fordel for et job som fodboldredaktør hos TV 2. Foto: Liselotte Sabroe

Han beskriver, hvordan Werge var manden, der fik ham i gang med at kommentere. Første gang, de var i kommentatorboksen sammen, var helt tilbage i efteråret 1995 til en landskamp i EM-kvalifikationen mod Belgien på udebane – på DR.

»Det var ham, der så, at der lå noget i mig. Det kan man ikke just sige, at DR-cheferne gjorde, men Carsten var stålfast: »Det skal være ham der, der skal kommentere med mig!«

Det blev starten på et makkerskab, der kort efter flyttede over til konkurrenterne på TV3. Her har makkerparret kommenteret flere hundrede fodboldkampe sammen, og det er gået op for Frimann, at Werge ikke er ligesom alle andre journalister.

»Carsten har altid været lidt en gadedreng. Det så man tydeligt i et opgør i Europa League mellem Lille og Liverpool, som vi kommenterede i det franske.«



»Han beordrede mig til at hoppe over et hegn for at stjæle nogle røde tæpper ovre på VIP-pladserne.«

Da Frimann og Werge efterfølgende sad og varmede sig med tæpperne på kommentatorpladserne, kunne de se en vred Liverpool-legende ud af øjenkrogen.

»Det var Kenny Dalglish, der rasede over et manglende tæppe på sin plads. Den episode kan vi ikke være stolte af,« lyder det fra Frimann.

Når kommenteringen så gik i gang, var Werge ifølge Frimann en af de bedste.

Frimann mener, at Werge ikke blot var en meget dygtig kommentator, der var på niveau med de bedste udenlandske af slagsen, men også en meget kreativ og grundig journalist.

Han var idémanden bag fodboldprogrammerne 'Det bar' fodbold' og 'Ren fodboldsnak', som makkerparret efterfølgende gjorde til faste programmer på TV3s sendeflade.

Men han vil også huske Carsten Werge for at have et let antændeligt temperament.

Da landsholdet sejrede med 4-2 i kampen over Portugal i en kamp på Brøndby Stadion, var der store problemer med makkerparrets lyd i headsettet. Werge blev ved at skrue op for lyden, og Frimann blev ved med at skrue ned.

»Han er nok lidt smådøv, og det blev til et skænderi få minutter inden kampstart.«

»Lige da kampen så bliver fløjtet i gang, der tager han sin metalkuglepen og smadrer den ned i bordpladen. Den flyver direkte ud blandt publikum og rammer en fan i nakken, der udbryder: 'Hvad fanden sker der?'«

Ifølge Frimann var det et godt billede på, hvordan tingene kunne gå højt, men også hvor vigtigt det var at være tykhovedet og give lidt, mens man også selv tog lidt i tiden med Werge som makker.

»Men vi var aldrig uvenner.«

Carsten Werge har takket ja til en stilling som fodboldredaktør på TV 2 og stopper med at kommentere fodboldkampe. Og hans mangeårige makker Per Frimann følger ikke med over på tv-kanalen, men bliver hos TV3 som ekspertkommentator.