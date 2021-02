Et godt spillende AGF-hold vandt søndag 2-0 hjemme over Sønderjyske i Superligaen efter to sene scoringer.

AGF hænger på i Superligaens top, da holdet søndag efter en god præstation vandt 2-0 over Sønderjyske på to mål, der faldt i kampens slutfase.

Aarhusianerne leverede forårets hidtil bedste præstation, da Sønderjyske i store dele af kampen kun hang på grundet uskarphed fra AGF's offensive folk.

David Nielsens udvalgte kom nemlig til en del chancer, som især kom efter flere gode gennembrud over kanterne.

I sidste ende fik to mål på få minutter i anden halvleg skovlen under sønderjyderne, som dermed indkasserede det tredje nederlag i træk.

AGF fastholder med sejren tredjepladsen, hvor holdet nu har 32 point, mens Sønderjyske forbliver nummer seks med 24 point.

Det dominerende hjemmehold burde allerede have været foran ved pausen, men blandt andet en kæmpe afbrænder fra sydafrikanske Gift Links efter 12 minutter holdt Sønderjyske inde i kampen.

Her stod den vævre kantspiller nemlig helt fri tæt på mål, hvor han opsnappede en returbold.

Han sendte dog på det skammeligste bolden forbi et helt tomt Sønderjyske-mål.

Ti minutter inde i anden halvleg gjorde AGF's Links næsten skaden fra første halvleg god igen, da han lidt tilfældigt sendte et indlæg på indersiden af stolpen.

Med et kvarter tilbage af kampen kom forløsningen så for AGF, da VAR opfangede en ulovlig forseelse i Sønderjyske-feltet.

Det resulterede i et straffespark til de hvidklædte, mens Sønderjyskes Stefan Gartenmann fik sit andet gule kort og blev udvist.

Straffesparket tog AGF-topscorer Patrick Mortensen sig af, og med et fladt spark scorede han sit første mål i 2021.

Kort efter cementerede midtbanemanden Patrick Olsen så AGF-sejren, da han med et hårdt, fladt skud gjorde det til slutresultatet 2-0 efter en aflevering skråt bagud i feltet.

/ritzau/