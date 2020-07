Vejle slog Vendsyssel og kan senere fredag sikre oprykning, hvis førsteudfordrerne Viborg taber.

Vejle Boldklub er meget tæt på igen at kunne kalde sig et superligahold efter en sæson på dansk fodbolds andenklasse.

Efter en udebanesejr over Vendsyssel på 2-0 kan vejlenserne senere fredag aften sikre oprykning.

Det vil kræve et nederlag til de nærmeste konkurrenter fra Viborg. De er på besøg hos Fremad Amager i et opgør, der skulle have startet samtidig med Vejles, men som blev udsat med en halv time på grund af trafikale problemer for Viborg på vej til kampen.

Taber Viborg, vil Vejle være ti point foran med tre runder tilbage og altså ikke være til at indhente.

Vejle pressede fredagens hjemmehold fra kampens start, men gæsterne skulle fem minutter ind i anden halvleg, før der blev prikket hul på målbylden.

Her headede den finske midterforsvarer Juhani Ojala bolden i Vendsyssel-målet efter et hjørnespark.

Med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid blev det også 2-0 ved Wahid Faghir. Så begyndte det for alvor at lugte af Superliga for Vejle.

Resultatet bestod uden det store slinger i valsen fra Vejle, der dermed har gjort sit for sikre billetten til landets bedste række fredag.

Vejle rykkede sidste sæson ud af Superligaen.

/ritzau/