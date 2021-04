Allan Sousa sørgede for, at Vejle med en sejr mod OB rykkede et skridt nærmere overlevelse i Superligaen.

Vejle fik lagt vigtig afstand til nedrykningsstregen med en 1-0-sejr på udebane mod OB fredag aften.

Efter en begivenhedsfattig start på kampen kom der langsomt mere liv i kampen, og i anden halvleg blev Allan Sousa matchvinder med Vejles første scoring i fire kampe.

De tre point til Vejle betyder, at klubben med sine 28 point nu er syv point foran Lyngby under nedrykningsstregen.

Mens Vejle er nummer fire i nedrykningsspillet, er OB nummer to i nedrykningsspillet med 29 point efter 24 kampe.

Den første halve time af opgøret var præget af fejlafleveringer og spil langt væk fra felterne. Meget sigende var det, at den eneste afslutning kom fra OB-angriberen Issam Jebali, der fik sit sløje forsøg blokeret.

I løbet af halvlegens sidste kvarter åbnede kampen sig dog lidt op.

Både Jebali og Vejles midtbanespiller Ylber Ramadani kom i gode positioner, men begge gange manglede afslutningerne i den grad kvalitet.

Det gjorde Simon Okosuns hovedstød lige før pausefløjtet også. Den store OB-spiller steg op til et hjørnespark, men fra nært hold headede han kampens hidtil største mulighed over mål.

De gode takter fra slutningen af første halvleg blev taget med ind til anden halvleg, der hurtigt bød på optræk til chancer og fornuftige afslutninger.

Men det var først efter 66 minutter, at Vejles Allan Sousa nemt sendte bolden i mål efter et fladt indlæg fra Pierre Bengtsson, da OB-forsvaret var spillet tyndt.

Mod slutningen satsede OB hele butikken med fire angribere på banen, men det lykkedes slet ikke at komme frem til en afslutning.

Det var tredje gang i sæsonen, at Vejle besejrede OB.

/ritzau/