Vejle er tilbage i Superligaen, og allerede inden første kamp skriger fansene på forstærkninger, så det kan være slut med at være et elevatorhold.

»Jeg kan virkelig mærke, at alle glæder sig til, at vi skal spille i Superligaen igen, og det har højnet forventningerne til transfervinduet, alle spørger hele tiden ind til forstærkninger, og vi prøver helt sikkert at få de bedst mulige kandidater ind,« siger Vejles sportschef, Marius Adrian Nicolae, der efter halvandet år på posten ønsker at gøre op med det image, som klubben har fået i de seneste år med ejer Andrei Zolotko i spidsen.

»Jeg ved godt, at mange kritiserer Vejle for at have for mange udlændinge, og tro mig, både ejerne og jeg vil gerne have flere danskere på holdet, men de er ofte dyrere end udlændinge. Så det er ofte en afvejning af både position, budget og sammensætning,« siger sportschefen og fortsætter:

»Tag en som Fredrik Carlsen, som skiftede til Silkeborg fra Hvidovre eller Ementa, som skiftede fra AaB til Viborg. De kostede begge beløb, som vi ikke kan betale. Vi kan godt betale, men vi er ikke på niveau med etablerede Superligahold. På den måde har mange af vores konkurrenter en fordel, for de kan godt betale transfersummer, der er højere end vores.«

Med halvanden måned tilbage af transfervinduet hviler alle øjne i Vejle på netop Marius Adrian Nicolae, som åbenhjertigt fortæller, hvad der er misset, og hvad han kommer til at glæde fansene med:

»Vi henter maksimalt to spillere mere. En kant og en angriber. Det er vores plan. Vi ved ikke, om det bliver til en eller to spillere, men det er de to positioner, vi går efter. Jeg ville virkelig gerne have haft Elton Kabangu, men han skiftede til Royale Union Saint Gilloise, vi havde også en idé om at hente Iver Fossum for tre måneder siden. Han har tidligere spillet sammen med Miiko Albornoz, men han tog til FC Midtjylland. Sådan er fodbold, vi kan ikke altid få, hvad vi gerne vil have,« forklarer han og løfter sløret for andre operationer, han regner med at lykkes med:

»Vi vil gerne forlænge med Marius Elvius, Lundrim Hatemi, Christian Gammelgaard, Tobias Jakobsen, og vi vil også snart begynde at diskutere en forlængelse med Dimitrios Emmanouilidis, som er skadet. Hans kontrakt slutter om et år, og ham skal vi have forlænget med, og det gør vi også med Ebenezer Ofori. Så de spillere, som vi kender, og som vi stoler på, og som er elsket af vores fans, og som viser, at de vil forlænge her, dem ønsker vi at give nye aftaler.«

»Økonomisk har vi vores begrænsninger, men vi kan godt rykke på noget, hvis vi finder den helt rigtige. Det er svært at hente de eftertragtede spillere, fordi vi er en klub, der er rykket ned og op, og der er meget, jeg skal overbevise de udenlandske spillere om. En del af strategien er også, at vi skal hente spillere, der ser projektet som det rette. For nogle udenlandske spillere er opfattelsen af Danmark også, at det er for koldt her, det er dyrt at leve her, lønnen er ikke tilsvarende høj, der er hele tiden undskyldninger.«

»Og så er vi ikke så troværdige pga. vores op- og nedrykninger. Hvis jeg kommer og siger, at vi har et meget seriøst projekt, og vi for eksempel gerne vil spille i Conference League om to år, så vil de nok kigge på mig med undren, fordi vi kæmper for at blive i ligaen. Det er nemt at sige noget til spillerne for at overbevise dem, men de vil se på tingene faktuelt, og alle kan se, at vi har haft problemer med at blive et fast hold i Superligaen.«

»Men vi gør et stort stykke arbejde for at lande gode spillere. Hele strategien »Det Næste Kapitel« handler om, vi skal være klogere i rekrutteringen. Superligaen starter om lidt, og mange af dem, vi taler med, vil gerne have mere tid. Vi kan bejle til spillere, men der skal ofte være nogle muligheder for dem, der er smuttet, inden de kan ende i Vejle. Der er seks uger tilbage af vinduet, og vi kan ikke vente alt for længe, fordi kampene kommer nu,« slutter Marius Adrian Nicolae.

Vejle, som fredag annoncerede købet af finske Jasin Assehnoun, skyder deres sæson i gang på søndag mod AGF.