Med 4-0 på hjemmebane over Fremad Amager er Vejle nu oppe på 11 kampe uden nederlag i den næstbedste række.

Vejle tabte to af de første fire kampe efter nedrykningen fra Superligaen, men siden er det kun gået fremad i jagten på en returbillet til den bedste fodboldrække.

De ambitiøse østjyder var ganske overlegne på hjemmebane mod Fremad Amager, der blev slået klart med 4-0 lørdag eftermiddag.

Dermed har Vejle fortsat ikke tabt en ligakamp siden 14. august, og holdet er dybt involveret i den tætte topstrid i en række, hvor førstepladsen nærmest skifter ejer fra uge til uge.

Der var blot spillet to minutter, da brasilianeren Allan Sousa bragte vejlenserne på sejrskurs med scoringen til 1-0.

Rutinerede Kjartan Finnbogason fordoblede føringen seks minutter før pausen og sørgede for, at han og holdkammeraterne kunne tage et betryggende forspring med ind i kabinen til 15 minutters tørvejr.

Regnen væltede stadig ned over spillerne i anden halvleg, men det lod hjemmeholdet sig ikke slå ud af, og allerede efter fem minutter kunne Juhani Ojala bringe sit hold på 3-0.

Det lignede til forveksling en afgørelse, og amagerkanerne så forståeligt nok ud til at have mistet modet.

Vejlenserne skabte flere chancer i slutfasen, og fire minutter før slut sparkede Arbnor Mucolli en returbold i nettet til slutresultatet 4-0, der sender holdet i spidsen for rækken.

Det kan Viborg dog lave om på senere lørdag, når holdet gæster HB Køge. Viborg har før den kamp 30 point mod Vejles 31.

