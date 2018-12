Brøndby-angriberen Kamil Wilczek fik i kampen mod Vejle et gult kort for en albue i hovedet på Kerim Memija.

Vejle måtte trods en god start på kampen se sig slået af Brøndby søndag aften. De rødklædte tabte 1-2 efter at have været foran i første halvleg.

Kampen bød på flere kontroversielle situationer. Kamil Wilczek markerede sig i første halvleg med en albue i hovedet på Vejles Kerim Memija, som efterfølgende måtte udskiftes.

Polakken modtog et gult kort for hændelsen, men Kamil Wilczeks træner, Alexander Zorniger, indrømmer efter kampen, at forseelsen godt kunne have givet rødt kort.

- Jeg så den lige nu på tv, og jeg synes godt, at man kan give rødt kort i situationen. I fodbold er det små ting, der afgør det, siger Zorniger.

Vejle-træner Adolfo Sormani, som i øjeblikket afsoner karantæne, var efter kampen ganske enig med sin trænerkollega, selv om han understregede, at han ikke vil blande sig i sådanne diskussioner.

- Jeg kan ikke fortælle jer, om det var rødt kort. Så får jeg muligvis flere dages karantæne, og det har vi ikke råd til, siger Sormani.

- Hvis Allan Sousa havde gjort det samme, havde han givetvis fået ti dages karantæne, siger han.

Netop Allan Sousa havde en blandet dag på kontoret, som startede med en frisparksperle og endte med et rødt kort.

I overtiden modtog Allan Sousa et gult kort for film, og da Vejle ikke fik lov til at sparke et hjørnespark kort efter, tændte brasilianeren af. Han brokkede sig her til sit andet gule kort.

Vejle må derved undvære den karismatiske angriber, når holdet i efterårets sidste spillerunde gæster Randers.

Angriberen stod efter kampen ikke til rådighed for pressen, da han angiveligt havde travlt med at se video fra hændelsen.

/ritzau/