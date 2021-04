Vejle vendte 0-3 til 3-3 mod Horsens, men cheftræner Constantin Galca er alligevel utilfreds med præstationen.

Det var så dramatisk, som det overhovedet kunne være, da Vejle Boldklub - efter at have været bagud 0-3 efter en times spil - lykkedes med at sende AC Horsens ud af Superligaen ved at score tre sene mål.

Ved det udlignende mål til allersidst i kampen sprang Vejle-lejren selvsagt op ad stolene for at juble, men på trods af den glade reaktion var Vejles træner Constantin Galca langt fra tilfreds efter kampen.

- Jeg er skuffet over, at vi ikke var fokuserede. At vi ikke vandt. Vi skal blive mere sikre i vores forsvarsspil.

- Det er normalt at lave én stor fejl, men seks-syv store fejl i samme kamp er alt for mange, lyder det fra Vejles rumænske cheftræner.

Galca anerkender dog, at det var godt for moralen og energien i truppen at levere comebacket, men glæden overskygges hurtigt af frustration.

- Det er godt for moralen med sådan et comeback, men vi lavede alt for mange store fejl. Første halvleg og begyndelsen af anden halvleg var forfærdelig.

Den kontante Vejle-træner fortæller endvidere, at kampen om at blive i Superligaen bestemt ikke er overstået endnu. Vejle har otte point ned til stregen.

- Vi kæmper for at vinde. Men hvis vi spiller, som vi gjorde mod Horsens, vinder vi ikke flere kampe, og så bliver det svært at blive i ligaen.

Helten mod Horsens, som stod bag alle tre Vejle-scoringer, angriberen German Onugkha, var efter kampen lidt mere tilfreds end sin træner.

- Det er meget vigtigt, at jeg kan hjælpe mit hold, som jeg gjorde mod Horsens. Jeg troede på comebacket, da jeg blev skiftet ind.

- Det var et meget vigtigt point, som hjælper i kampen mod nedrykning, siger hattrickhelten.

