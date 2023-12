Efter en svær sæsonstart begynder Vejle at arbejde sig ind i Superligaen, hvilket også er målet ifølge Prelec.

Vejle rykkede i sommer op i Superligaen, og efter en svær start på tilværelsen i Danmarks bedste fodboldrække har holdet vist bedre takter på det seneste.

Fredag aften lukkede mandskabet efterårssæsonen med en 0-0-kamp i Randers, som betyder, at Vejle overvintrer under stregen med to point op til netop Randers.

Efter kampen kiggede Vejle-træner Ivan Prelec lidt tilbage på holdets efterår.

- Efter nederlag i vores første seks kampe, så tror jeg ikke, at der var nogen, som ville smide så meget som en øre på, at vi overlever i Superligaen.

- Jeg er tilfreds med den fremgang, vi har haft efter vores mange nederlag i starten. Vi har vist, at vi har været i stand til at rejse os fra den svære situation.

- Men selvfølgelig havde vi håbet og drømt om at ligge over stregen her ved vinterpausen, siger Prelec.

Efter Vejles hårde start med nul point i de første seks kampe, så mener Ivan Prelec, at holdet har været bedre til at tilpasse sig det niveau, der hører med, når man rykker op i Superligaen.

- Jeg tror, vi har tilpasset os mere til niveauet her i Superligaen, end vi havde i starten af sæsonen.

- Jeg synes, vi har fortjent flere point her i efteråret, men det giver mig tro på, at hvis vi forbedrer os selv, så har vi måske større chancer i foråret.

- Vi må tænke inden for vores egne realistiske rammer. Det var ikke realistisk, at vi med det samme ville være et stabilt Superligahold, for det er vi stadig ikke, men vi prøver på at blive det, fortæller Vejle-træneren.

Efter oprykkerne fik brudt sin kedelige stime med seks nederlag i træk, så har holdet kun tabt tre af sine efterfølgende 11 kampe i Superligaen.

Selv om ingen af Vejles nederlag i sæsonen har været med mere end et enkelt mål, og holdet har spist sig ind på de andre i bunden af tabellen, så er svaret beskedent, når man spørger Prelec om at gøre status over efterårssæsonen.

- Det er acceptabelt. Det kunne være bedre, men det kunne også være værre.

Den kroatiske træner fortæller afsluttende, hvad de næste tre måneder med pause fra superligafodbold skal bruges på.

- Jeg vil analysere hele holdet. Alle spillere individuelt, mig selv og min stab for at finde ud af, hvor vi kan forbedre os, siger Prelec afsluttende.

Vejles første kamp i forårssæsonen spilles på hjemmebane mod AGF i midten af februar.

/ritzau/