Både Vejle og Nykøbing prioriterer sponsorer og sæsonkortholdere, når de tirsdag aften delvist åbner stadion.

Tirsdag aften bliver der for første gang efter cirka tre måneders coronapause lukket tilskuere ind på danske fodboldstadioner.

Vejle og Nykøbing, der spiller i 1. division, har således begge meddelt, at de vil lukke 500 personer ind på stadion til aftenens kampe.

Folketingets partier blev mandag aften enige om en plan for gradvist at hæve forsamlingsforbuddet i Danmark. Det indebærer blandt andet også, at det nu er tilladt at samle 500 personer til en fodboldkamp.

Og det har man tænkt sig at udnytte i Vejle, der tirsdag aften klokken 18 tager imod Skive hjemme i Nørreskoven.

Klubben har valgt at prioritere sponsorer og sæsonkortholdere til de pladser, der er til rådighed. Det oplyser klubbens kommunikationschef, Morten Pelch.

Det betyder blandt andet også, at der skal trækkes lod blandt Vejles cirka 1000 sæsonkortholdere. Der er desuden lagt op til, at sponsorer kan donere deres billet til fans, tilføjer kommunikationschefen.

Tilskuere vil blive fordelt på langsiden over for spillerbænken.

Også hos Nykøbing, der klokken 19 får besøg af Kolding IF, prioriterer man sponsorer og sæsonkortholdere til første kamp med tilskuere.

Der bliver i løbet af tirsdagen dog også solgt tilbageværende billetter i løssalg til holdets fans, oplyser klubbens presseafdeling.

Vejle skal tirsdag aften forsøge at udbygge sin føring i 1. division. Klubben ligger på førstepladsen med 48 point foran Viborg, der har 38 point.

