Superliga-billetten er næsten i hus, men trods kold øl afviser islandsk topscorer, at Vejle-festen er begyndt.

Kun et vildt sammenfald af statistiske usandsynligheder kan holde Vejle væk fra Superligaen næste sæson.

Men det sydjyske holds spydspids Kjartan Finnbogason, der med 17 sæsonmål er topscorer i 1. division, tør ikke begynde fejringen endnu.

Det fortæller angriberen - trods en kold øl i hånden - til TV3 Sport efter en sejr fredag aften på 2-0 over Vendsyssel.

- Det ser fint ud, siger islandske Finnbogason om oprykningschancerne.

- Jeg plejer at tage en øl efter en sejr. Jeg er moden nok, og så længe det bare er en eller to. Men det ser fint ud. No jinx!

At jinxe kommer fra engelsk og betyder at forbande eller kaste uheld over noget, for eksempel ved at udtrykke sin glæde for tidligt.

Vejle er ni point foran Viborg med tre runder tilbage og skal derfor kun skrabe et enkelt point sammen i de sidste kampe.

Det kan ske allerede tirsdag mod Nykøbing FC.

Viborg på andenpladsen skal ikke blot indhente ni point på Vejle, men også en målforskel på 13, for at kunne ende øverst i tabellen og rykke op som det eneste hold i denne sæson.

Længe har oprykningen ligget til Vejle, men det kan være hårdt at stå med et ben i Superligaen over så lang tid, mener Finnbogason.

- Skal jeg være helt ærlig, så har det føltes sådan i lang tid. Det er også mentalt hårdt. Man skal altid passe på dem, der ligger bagved, siger den 34-årige islænding til TV3 Sport.

- Vi spiller en god kamp mod et godt Vendsyssel-hold, men vi viste i dag, at vi er de bedste i rækken.

/ritzau/