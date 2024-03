Iran og Qatar mødes i semifinalen i Asian Cup, men Vejles Saeid Ezatolahi undrer sig over valget af dommeren.

Semifinalerne ved fodboldslutrunden Asian Cup står for døren, hvor Iran i det ene af opgørene krydser klinger med Qatar.

Den arabiske dommer fra Kuwait Ahmad Al-Ali skal dømme opgøret, men det valg forstår Saeid Ezatolahi, den iranske midtbanespiller fra Vejle Boldklub, ikke, da Kuwait, ligesom Qatar, er et arabisk land.

Det siger Vejle-spilleren ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi undrer os over, hvordan det er muligt, at dommeren til kampen er araber og kommer fra Kuwait, siger Saeid Ezatolahi.

- Men vi er fra Iran, og vi har et stærkt hold, gode spillere og er professionelle.

Irans landstræner, Amir Ghalenoei, vil ikke kommentere dommervalget til den forestående semifinale mod Qatar.

Han hæfter sig dog ved, at det iranske mandskab ikke har fået stor dommerhjælp i turneringen hidtil.

- Vi kunne have fået et straffespark i kampen mod Japan, men VAR tjekkede ikke situationen for os, siger landstræneren.

- Vi skal være stærkere, end alt det der foregår i denne turnering.

Det Asiatiske Fodboldforbund (AFC), der står bag slutrunden, har ikke kommenteret den iranske kritik af dommervalget.

Semifinalen mellem Iran og Qatar sparkes i gang onsdag klokken 16 på Al Thumama Stadium i Qatars hovedstad, Doha.

I den anden semifinale dyster Jordan og Sydkorea om en plads i finalen i Asian Cup. Den kamp spilles tirsdag klokken 16.

/ritzau/