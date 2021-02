Fremad Amagers Lukas Engel skal fremover tørne ud for superligaklubben Vejle. Han får kontrakt til 2024.

Vejle henter kantspilleren Lukas Engel i Fremad Amager.

Superligaklubben skriver på sin hjemmeside, at den 22-årige spiller er hentet til Vejle på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2024.

Lukas Engel blev i 2020 udtaget til U21-landsholdet, men har endnu sin debut til gode i landsholdsregi.

Hos Vejle er teknisk chef Jacob Krüger ikke i tvivl om Engels kvaliteter.

- Lukas har allerede vist mange eksempler på sine færdigheder i 1. division, og det i sådan en grad, at han er blevet en del af U21-landsholdet.

- Samtidig er det en spiller, der både besidder de tekniske kvaliteter, som vi i Vejle Boldklub er kendt for, og dernæst passer perfekt ind i klubbens strategi omkring videreudvikling af spillere.

- Vi tror på, at Lukas kan udvikle sig til at blive en stærk profil for os, og med sine kun 22 år er der også mulighed for, at Vejle Boldklub senere kan profitere af samme udvikling, siger han til Vejles hjemmeside.

Ifølge Jacob Krüger er nyerhvervelsens alsidighed en stor bonus.

- Lukas er en spiller, der både kan begå sig som back, kant og samtidig har nogle klare offensive forcer. Det giver nogle flere muligheder i vores spil. Jeg er glad for denne aftale og dialogen med Fremad Amager.

Lukas Engel har spillet samtlige kampe for Fremad Amager i denne sæson og var holdets anfører. Han forlader nu holdet, der ligger på femtepladsen i den næstbedste række.

Vejle er før forårspremieren mod AGF nummer ti i Superligaen.

