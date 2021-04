Sejren i lokalopgøret mod AC Horsens tillægges stor betydning i Vejle, der fik lagt afstand til bunden.

Vejle tog torsdag aften en klar sejr på 3-0 i lokalopgøret mod AC Horsens, og dermed fik oprykkerne fuldt udbytte af, at Lyngby onsdag tabte mod Sønderjyske.

Syv point adskiller nu Vejle og Lyngby, der er på den forkerte side af nedrykningsstregen. Den situation er Vejle-midtbanespiller Arbnor Mucolli rigtig godt tilfreds med.

- Det kunne ikke blive så meget bedre, siger han.

Med seks kampe tilbage af sæsonen har Vejle lagt sig i en gunstig position for at sikre en ny sæson i Superligaen, men Mucolli vil bygge videre på holdets momentum.

- Det betyder noget, at vi har noget afstand, men hver kamp er vigtig for os, og nu har vi Sønderjyske næste gang. Hvis vi kan slå dem, begynder det at se rigtig godt ud for os.

Også Allan Sousa, der havde næstsidste fod på scoringen til 3-0, glæder sig over præstationen.

- Vi spillede en rigtig god kamp på vores præmisser, lyder det fra Vejle-brasilianeren.

- Det var en vanvittig kamp for os særligt fordi det var et derby.

Ganske naturligt var stemningen derimod en helt anden i Horsens-lejren, hvor en tydelig skuffet Jens Berthel Askou ikke havde meget positivt at sige om kampen.

- Det var forfærdeligt. Det eneste, vi kan trøste os med, er, at vi ikke tabte større, fortæller Horsens-træneren.

Han var især utilfreds med, at en del spillere slet ikke ramte et godt nok niveau i nederlaget på 0-3.

- Der var for få, der ramte et niveau, der var Superligaen værdig, konstaterer han.

Horsens har 14 point op til redning, og dermed tyder det ikke på, at klubben er at finde i den bedste danske fodboldrække næste sæson.

/ritzau/