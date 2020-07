Vejle stormer ind i Superligaen og får endnu en chance for at vænne sig til landets bedste fodboldrække.

Med 1-0-sejren hjemme over Nykøbing FC sikrer Vejle sig deltagelse i næste sæsons Superliga.

Med oprykningen sørger Vejle for, at man næste år kan tage imod modstandere som FC København, Brøndby og AGF. I stedet for HB Køge, Skive og Vendsyssel.

Holdet fra Nørreskoven vender en ny side i bogen om Vejles superligatid, med et håb om at kapitlet bliver en længere fortælling end de seneste fire oprykninger. De endte alle med omgående nedrykning til 1. division.

Vejles oprykning kom i hus efter en vaklende start på sæsonen i 1. division.

Tidlige nederlag til Nykøbing og Fredericia tegnede et skidt billede, og klubben hentede kun én sejr i de første fem spillerunder.

Men en 2-1-sejr over Skive og en 4-1-sejr over Viborg kom Vejle på ret kurs. Siden 3-2-sejren over Næstved 29. september har Vejle ligget nummer et i 1. division.

Et sublimt defensivt makkerpar bestående af Mads Greve og Juhani Ojala, mål fra islandske Kjartan Finnbogason og styrmanden Jacob Schoop på midtbanen har sørget for, at Vejle selvsikkert har kunnet sigte mod oprykning.

De ældre generationer af superligafans vil nok stadig mene, at Superligaen er der, Vejle Boldklub hører til.

Klubben har vundet fem danske mesterskaber og produceret et væld af internationale storspillere, heriblandt Allan Simonsen, Thomas Gravesen og John Sivebæk.

Men en nedtur omkring årtusindskiftet holdt hårdt, og siden har klubben for det meste spillet i Danmarks næstbedste række.

I 2014 var det lige ved at gå helt galt.

I september meldte Vejle ud, at klubbens professionelle afdeling måtte lukke, hvis ikke en investor ville købe sig ind og redde klubben.

Det løste sig, da en anonym investor smed 10 millioner kroner i klubkassen

Moldoviske Andrei Zolotko overtog sammen med kineseren Jin Chang aktiemajoriteten i klubben i 2016. Og lige siden har projektet haft som mål at give en af Danmarks tidligere fodboldmastodonter en stabil tilværelse i den bedste danske fodboldrække.

Og nu får Vejle altså chancen igen, når næste sæsons Superliga starter i september.

