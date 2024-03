Saeid Ezatolahi er fortid i Vejle et halvt år før kontraktudløb. Han er blevet solgt til en klub i Dubai.

Vejle Boldklub skal forsøge at sikre overlevelse i Superligaen uden den stærke iranske landsholdsspiller Saeid Ezatolahi.

Tirsdag aften meddeler superligaklubben på sin hjemmeside, at den 27-årige midtbanespiller er blevet solgt til Shabab Al-Ahli fra Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

Iraneren havde kontraktudløb i Vejle til sommer, og derfor var det nærliggende at forsøge at score en overgangssum nu i stedet for at lade ham gå gratis om fire måneder. Det siger Vejles sportschef, Marius Adrian Nicolae.

- Saeid Ezatolahi får med dette skifte sit ønske opfyldt. Et skifte, der giver mening for Vejle Boldklub med tanke på spillerens udløb til sommer. Saeid har været et positivt bekendtskab i Vejle Boldklub og en vellidt del af omklædningsrummet, siger sportschefen.

Ezatolahi har netop været til de asiatiske mesterskaber med sit hjemland. Derfor var han ikke en del af Vejles optakt til forårssæsonen, og han var heller ikke med i mandagens forårspremiere mod AGF.

Han skiftede til Vejle i sommeren 2020, men var i foråret 2022 udlejet til en klub i Qatar. Han nåede at spille 84 kampe og score ni mål for Vejle på tværs af Superligaen, 1. division og pokalturneringen.

Hans nu tidligere holdkammerater har 14 spillerunder til at hente et af de hold, der ligger på den rigtige side af nedrykningsstregen. Vejle har fire point op til Viborg og Randers samt fem point op til Lyngby og OB.

/ritzau/