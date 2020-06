FC Fredericia tabte 2-4 hjemme til Vendsyssel og kan onsdag være hele 12 point efter Vejle i 1. division.

Meget skal efterhånden gå galt, hvis ikke Vejle Boldklub skal spille i Superligaen i næste sæson.

Tirsdag aften tog vejlenserne endnu et skridt mod landets bedste række, og det var endda uden at røre en finger. De nærmeste forfølgere fra FC Fredericia fik nemlig klø mod Vendsyssel FF på hjemmebane i 1. division. De nordjyske gæster vandt 4-2.

Afstanden mellem Vejle og Fredericia er derfor fortsat ni point, men Vejle kan onsdag øge forspringet, hvis det lykkes at få point i udekampen mod Næstved.

Uanset resultatet af den kamp begynder tiden at rinde ud for forfølgerfeltet, der også tæller Viborg FF. Efter midtugens runde er der kun syv runder til at hente det suveræne tophold fra Nørreskoven.

Førstepladsen er essentiel i 1. division i denne sæson, da kun et hold rykker op som følge af, at antallet af superligahold reduceres fra 14 til 12 hold efter sæsonen.

Fredericia havde formentlig satset på at kunne sætte Vejle en smule under pres, men det mislykkedes totalt for Jonas Dals tropper tirsdag aften. Ved pausen var holdet bagud med 0-3 hjemme mod Vendsyssel.

Udeholdet tog føringen, da Jeppe Svenningsen efter 18 minutter kraftfuldt headede bolden i mål efter et hjørnespark.

Ti minutter før pausen fordoblede de nordjyske gæster føringen. Markeringen af Wessam Abou Ali svigtede, og den unge offensivspiller, der er udlejet fra AaB, scorede sikkert.

Inden holdene gik til pause, havde Abou Ali scoret igen. Denne gang var det et flot solomål, og kampen var reelt afgjort før de sidste 45 minutter.

I begyndelsen af anden halvleg øgede Andreas Kaltoft til 4-0 efter en dødbold.

I kampens slutfase fik Fredericia reduceret to gange. Først scorede Steven Enna efter et hjørnespark, og siden scorede Mathias Johannesen fra midten af banen.

Der blev også spillet en anden kamp i 1. division tirsdag aften. Her fik HB Køge lagt afstand til bunden med en yderst sen 1-0-sejr over Kolding IF.

I det fjerde minut af tillægstiden scorede Martin Koch Helsted sejrsmålet på et straffespark. Det var hans ligamål nummer 15 i sæsonen, hvilket gør ham til delt topscorer i 1. division.

