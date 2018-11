Vejle-målscorer Arbnor Mucolli mener, at midtbanen skal stå for flere mål og oplæg.

Midtbanespilleren Arbnor Mucolli sikrede fredag aften Vejle det ene point mod AaB med et vaskeægte drømmemål otte minutter før tid.

Kampen mellem de to hold endte 1-1 efter en ganske chancerig slutning på opgøret, hvor Vejle havde de bedste muligheder for at vinde kampen.

Vejle har ellers haft svært ved at skabe chancer og score mål i Superligaen. Faktisk er de rødklædte det mindst scorende hold, og derfor understregede Arbnor Mucolli også vigtigheden af, at midtbanespillerne også kan bidrage med mål.

- Det er vigtigt, at midtbanespillerne også bidrager, så det ikke kun er angriberne. Det gælder også for forsvarsspillerne, siger Arbnor Mucolli.

For den unge Vejle-spiller er det vigtigt at forbedre sig offensivt, så modstanderne ikke blot skal forberede sig på Vejles angribere, som han udtrykte det efter kampen.

- Det er noget, jeg skal bygge på mit spil. Jeg skal levere flere mål og flere oplæg. Jeg tænker meget over at bidrage offensivt, og det træner vi også på.

Arbnor Mucolli nød naturligvis også at se sit tordenhug gå i mål.

- Det var dejligt at komme ind og gøre en forskel. Det betyder rigtig meget for mig personligt, fordi det var mit første mål i Superligaen, siger målscoreren.

Forsvarsspiller Mads Greve lagde heller ikke skjul på, hvor vigtigt det er, at midtbanespillerne begynder at levere rent offensivt.

- Det er altid godt, at målene bliver fordelt lidt ud, så det ikke kun er vores angribere, som laver mål. Det er noget af det, vi har brug for, siger Mads Greve.

Vejle har i indeværende Superliga-sæson blot scoret 15 mål i 17 kampe.

/ritzau/