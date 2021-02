Trods en resultatmæssig dårlig periode er der optimisme hos Vejle efter nulløsningen mod AGF.

Vejle gik tirsdag sejrløs fra banen for ottende superligakamp i træk, da klubben fra Nørreskoven spillede 0-0 hjemme mod AGF.

Men på trods af manglende resultater er der tilfredshed at spore i Vejle-lejren, hvor forsvarsprofilen Malte Amundsen glæder sig over den måde, som spillerne angreb kampen på.

- Jeg var glad for at se vores udtryk. Alle fightede, og det er noget, som vi kan være stolte af. Vi fik et clean sheet for anden kamp i streg, hvilket er dejligt at tage med. Der var en god udstråling fra alle, siger Malte Amundsen.

Han spår, at oprykkerne snart får vendt om på den resultatmæssige nedtur.

- Vi skal til at score nogle mål, som vi var gode til i starten af sæsonen, og så er jeg helt sikker på, at vi nok snart skal få en sejr igen, siger venstrebacken.

Den holdning deler cheftræner Constantin Galca, som også lægger vægt på, at spillerne udviste den rette mentalitet.

- Jeg er tilfreds med holdets arbejde, og spillerne arbejdede hårdt. Vi spillede mod et godt hold, men banen egnede sig ikke til at spille på. Jeg er glad for det ene point, siger Constantin Galca og tilføjer:

- Vores mentalitet skal være at fighte, og vi vil vinde alle kampe. Vi skal bruge noget tid på at få vores nye spillere ind på holdet, og der er også flere spillere, som er på vej tilbage efter skader. Vi har brug for mere tid.

I den modsatte lejr er AGFs cheftræner, David Nielsen, en smule overrasket over værternes udtryk i forårspremieren.

- Vejle er jo normalt et kombinerende hold, men det var jo et helt andet hold i denne kamp, hvor de ofte slog lange bolde.

- Det gjorde, at kampen blev ekstremt rodet, og på den her årstid er det svært at bringe den sidste kvalitet ind i spillet offensivt, siger David Nielsen med henvisning til underlaget.

AGF-træneren er dog meget tilfreds med sit eget holds defensive præstation.

- Jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi holdt nullet i sådan en kamp, for det kunne vi sagtens ikke have gjort. Vi spillede ud fra en god, defensiv base, men alle kan se, at vi manglede den sidste pondus offensivt, siger han.

Det målløse opgør betyder, at AGF befinder sig på en foreløbig fjerdeplads i Superligaen, mens Vejle er nummer ti.

