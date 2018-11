Vejle tabte med hele 0-5 mod FCM, men spillerne mener ikke, at sagen omkring træner Sormani kan få skylden.

Vejle Boldklub var på en svær opgave søndag aften, da holdet skulle op mod de forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland, som tildelte Vejle en snitter på hele 5-0.

Vejle var uden den karantæneramte træner Adolfo Sormani på bænken, men forsvarsspiller Rasmus Lauritsen mener dog ikke, at skylden for søndagens resultat kan placeres på Sormani-sagen.

- Vi har ikke brugt tid på det. Han er med på træningsbanen, vi prøvede det samme mod Horsens, og vi kan ikke gøre noget ved det.

- Vi må arbejde ud fra den nuværende situation. Det gjorde vi godt mod Horsens, men det er ikke noget, som vi kan give skylden, pointerer Lauritsen.

Sormani blev idømt fem kampes karantæne for at have været i radiokontakt med bænken i kampen mod Horsens, hvor han også afsonede karantæne.

Efter søndagens opgør var Vejles anfører, Jacob Schoop, ganske klar i mælet omkring kampen, hvor klasseforskellen var meget tydelig.

- De var bedre end os på alle parametre. 5-0 er et fair resultat. De var gode, og de er det bedste hold, vi har mødt indtil videre, lyder det fra Vejles anfører.

Op til kampen var mediernes fokus rettet mod cheftræner Adolfo Sormanis karantænedom.

Men Schoop er enig med sin holdkammerat og siger, at der i Vejle-lejren ikke har været det store fokus på Sormani-sagen i løbet af den forgangne uge.

- Der har ikke været så meget i løbet af ugen. Det er gået som normalt. Sormani har været, som han altid har været.

- Det ville da have været rart at have ham på bænken, da han helt sikkert ville have haft nogle taktiske input.

Anføreren er sikker på, at Vejle kan vinde, selv om Sormani ikke er at finde på sidelinjen på denne side af nytår.

- Jeg er sikker på, at vi kan vinde uden ham. Det gik godt mod Horsens, og vi skal bare være velforberedt, som vi var i det opgør, mener han.

/ritzau/