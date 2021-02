FCK udlejer backen Pierre Bengtsson til Vejle. Svenskeren har brug for spilletid i kampen om at komme til EM.

Pierre Bengtsson udlejes fra FC København til Vejle for resten af denne sæson. Det oplyser FCK på sin hjemmeside.

William Kvist, der er midlertidig sportslig leder i FCK, forklarer, at Bengtsson havde udsigt til begrænset spilletid i foråret hos københavnerne.

- Vi har en bred trup og er stærkt besat på Pierres position, og derfor er det en logisk løsning, at han får mulighed for at spille kampe, ikke mindst fordi han har en plads på det svenske EM-hold at kæmpe for.

- Pierre har en stærk historik i FCK, og vi ønsker ham alt det bedste frem til sommer, siger William Kvist til fodboldklubbens hjemmeside.

Den svenske venstreback håber på at få fast spilletid i Vejle, da han ikke har råd til at sidde på bænken i længere tid før sommerens EM-slutrunde.

- Dette er et vigtigt forår for mig personligt, og derfor er det et godt match mellem mig og Vejle at tage en halv sæson der, siger Pierre Bengtsson.

Vejle har mandag også hentet kantspilleren Lukas Engel i Fremad Amager og lejet angriberen German Onugkha i russiske FK Krasnodar, så der bliver kamp om pladserne i foråret.

/ritzau/