Alexander Milosevic, der ikke har spillet en kamp i over et år, får en toårig kontrakt med oprykkerklubben.

Fodboldklubben Vejle, som for nylig rykkede op i 3F Superligaen, har sikret sig forstærkning til forsvaret.

Den østjyske klub henter den 28-årige svensker Alexander Milosevic, der har spillet syv A-landskampe for Sverige.

- Vi får i Alexander en spiller, der har en stor modenhed i sit spil og i sin tilgang til sit fag, siger Vejles tekniske chef, Jacob Krüger, til klubbens hjemmeside.

- Samtidig er Alexander en klog forsvarsspiller, der både ved, hvornår fysikken skal i spil, og hvornår bolden skal føres frem.

- Vi har en opgave foran os i den kommende sæson af 3F Superligaen, og det er at sikre overlevelse. For at sikre den mission er Alexander en kvalitetsspiller at have i truppen, som kan lære fra sig, siger han.

Kontrakten løber i to år med forsvareren, der har været uden klub siden oktober sidste år.

Her blev hans kontrakt med engelske Nottingham Forest ophævet, efter at han havde været i klubben i under et år, hvor han havde spillet 12 kampe.

Alexander Milosevic kom slet ikke på banen i den forløbne sæson i den næstbedste engelske række, så han har ikke spillet en officiel klubkamp i mere end et år.

Ifølge ham selv er det ikke det store problem.

- Jeg har holdt mig i gang, siden jeg stoppede i Nottingham Forest, så fansene kan godt forvente, at jeg byder mig til med det samme, siger Alexander Milosevic.

Forsvareren kom til Nottingham Forest fra AIK i hjemlandet, og han har tidligere været forbi tyrkisk fodbold, blandt andet hos storklubben Besiktas, hvor det dog ikke blev til meget spilletid.

Alexander Milosevic har også været i tysk fodbold hos Hannover 96 og Darmstadt.

