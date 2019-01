Vejle Boldklub har været på rov i 1. division, hvor superligaklubben har hentet Mathias Hebo Rasmussen i Lyngby.

Den 23-årige midtbanespiller har fået en kontrakt frem til sommeren 2022.

Teknisk chef i Vejle Jacob Krüger fortæller, at superligaklubben gennem lang tid har forsøgt at få fat på Hebo Rasmussen.

I et længere perspektiv er Mathias Hebo en spiller, som vil være interessant for andre klubber.

»Som klub er vi stolte over, at en ung spiller som Mathias vil lave en længerevarende aftale med Vejle Boldklub,« siger Jacob Krüger til klubbens hjemmeside.

Han forventer, at nyindkøbet hurtigt vil presse sig på i forhold til en plads på Vejle-holdet, der indtager en næstsidsteplads i Superligaen.

For Mathias Hebo Rasmussen er det også vigtigt, at Vejle undgår nedrykning.

»Det vigtigste for mig de næste seks måneder er, at holdet overlever i Superligaen. Det vil jeg gøre alt for. Så jeg vil ikke tale så meget, men vise mit værd på banen,« siger han til Vejles hjemmeside.

Mathias Hebo Rasmussen har spillet for Lyngby siden sommeren 2017. Inden da spillede han i FC Fredericia i 1. division.

/ritzau/