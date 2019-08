Vejle scorede fire gange og besejrede topholdet Viborg FF i opgøret torsdag i 1. division.

Vejle sprudlede torsdag aften i 1. division, da nedrykkeren fra Superligaen tog imod rækkens tophold fra Viborg FF.

Gæsterne fik ørerne i maskinen, da Vejle vandt opgøret 4-1 og dermed nåede op på 11 point efter syv kampe.

Det var Vejles tredje sejr i denne sæson, og klubben er nu sammen med Kolding IF og FC Fredericia mest scorende hold i 1. division.

For Viborg var det sæsonens første nederlag efter fire sejre og to uafgjorte kampe, og Viborg har 14 point på førstepladsen, hvor både Fredericia og Kolding følger lige efter med 13 point hver.

Begge klubber har dog spillet en kamp færre.

Adam Jakobsen indledte målfesten for Vejle efter en halv time, da han headede hjemmeholdet foran 1-0.

Det var stillingen ved pausen, og med en god halv time igen sørgede brasilianske Nicolas Gianini Danas for 2-0 på et hovedstød efter et hjørnespark.

Der var gang i hovedstødsmålene, og Adam Jakobsen headede Vejle på 3-0 med sit andet mål i kampen med 20 minutter igen, inden Sergiy Gryn med en flad afslutning scorede til 4-0 et kvarter før tid.

Gæsterne fra Viborg fik lov at reducere i det 89. minut ved Casper Gandrup.

/ritzau/